10 صورة ترصد بدء موسم توريد محصول البنجر بالشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة في حضور الدكتور شهاب الدين مرزبان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، ورؤساء القطاعات بالشركة.

تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية

وأكد محافظ الشرقية أن زيارته اليوم للشركة تأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الإعتماد على الإستيراد ولسد الفجوة بين الوارد والمستهلك حيث تقدم الشركة مشروعًا إستراتيجيًا للدولة يعود بالنفع على تحسين الإقتصاد القومي وتقديم فرص عمل حقيقية للشباب.

بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة،فيتو

بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة،فيتو1

بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة،فيتو2

شركة الشرقية لصناعة السكر تقدم عرضًا تفصيليًا لمحافظ الاقليم

وقدم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر عرضًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن آليه العمل بالشركة، وتمت الإشارة إلى أن الشركة الشرقية لصناعة السكر شركة مساهمة مصرية تعمل باستثمارات تصل إلى 4.7 مليار جنيه، وتقوم بإستخلاص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصديره للخارج وتبلغ الطاقة التشغيلية للمصنع أثناء موسم البنجر 12 ألف طن بنجر/ اليوم لمدة 180 يوم سنويًا بإجمالي 2 مليون طن من محصول بنجر السكر لتنتج 300 ألف طن سكر أبيض من البنجر، كما ينتج المصنع 96 ألف طن أعلاف حيوانية و87 ألف طن مولاس وتقوم الشركة بتصدير جزء من منتجاتها إلي الخارج.

بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة،فيتو3

بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة،فيتو4

المصنع يضم أحدث وحده لتكريرالسكرالخام بطاقة تكرير2000 طن/ اليوم

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المصنع يضم أحدث وحده لتكرير السكر الخام بطاقة تكرير2000 طن / اليوم يمكنها أن تعمل لمدة 160 يوم متواصل لإنتاج 320 ألف طن سكر أبيض من الخام، ويتكون المصنع من 20 محطة إنتاجية وخدمية ويعمل بالشركة 665 عامل، كما أن الشركة حاصلة على شهادة الجودة وسلامة الغذاء وشهادات حلال، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مصانع الشركة على مساحة 420 فدان وتبلغ المساحه المزروعة بنجر70 ألف فدان بالإضافة إلى التعاقد مع أكثر من 30 ألف مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر وجاري الإنتاج حالياُ من الخط الأول أخذًا في الإعتبار التوسعات المستقبلية والصناعات التحويلية المزمع إنشاؤها في المستقبل.

بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة،فيتو5

تطويروزيادة إنتاجية محصول البنجر بالمحافظة عن طريق التوسع الرأسي

وفي إطار حرص الشركة على الإهتمام بالمزارعين المتعاقدين أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة قامت باستخراج كارت تأمين صحي للمزارعين المتعاقدين للإستفادة من الخدمات الصحية المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم قوافل صحية وعلاجية لهم تضم نخبه من الأطباء من مختلف التخصصات الطبية وتسعى الشركة إلى تطوير وزيادة إنتاجية محصول البنجر بالمحافظة عن طريق التوسع الرأسي في الإنتاجية من خلال إستخدام أحدث المعدات في الزراعة والخدمة والحصاد، لافتًا إلى أنها حققت إنتاجية وصلت إلى 45 طن / الفدان من محصول البنجر.

بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة،فيتو7

بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة،فيتو8

فيديو توضيحي عن مراحل الإنتاج بدءًا من إستقبال المحصول ثم التكويد والوزن وتحليل العينات والتوزيع والتفريغ والغسيل والقطاعات والمكابس واستخراج العلف

وخلال اللقاء تم عرض فيديو توضيحي عن مراحل الإنتاج بدءًا من إستقبال المحصول ثم التكويد والوزن وتحليل العينات والتوزيع والتفريغ والغسيل والقطاعات والمكابس واستخراج العلف والمعالجة والطبخ والبلورة والتكريروصولًا لتعبئة المنتج النهائي في عبوات 50 كجم.

بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة،فيتو8

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المصنع وخطوط الإنتاج والمعمل والذي يضم 45 جهاز لمتابعة قياس خطوات الإنتاج وتطبيق المواصفات القياسية، مشيدًا بالإجراءات الوقائية المطبقة بالمصنع والتزام العاملين بارتداء الكمامة الواقية والقفازات والسترات الواقية أثناء العمل لتوفير أقصى درجات الحماية لهم.

بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة،فيتو9

محافظ الشرقية يشدد علي ضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجهات الأمنية والتنفيذية وشركات ومصانع السكر والجهات المختصة لتسهيل إجراءات توريد محصول البنجر

وفي نهاية الزيارة أكد محافظ الشرقية ضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجهات الأمنية والتنفيذية وشركات ومصانع السكر والجهات المختصة لتسهيل إجراءات توريد محصول البنجر وتذليل أي معوقات في هذا الشأن، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة خلال موسم توريد محصول البنجر.

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