تنفيذي الشرقية يوافق على تعديل مسمى المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على تعديل مسمى المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا إلى المعهد التكنولوجي للتمريض فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

الحضور في اجتماع المجلس التنفيذى

بالإضافة إلى العميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، واللواء عمر الحوام رئيس فرع الشرقية لجهاز حماية المستهلك، أحمد بلال مسئول هيئة سلامة الغذاء بالشرقية.

ممثلا عن الكنيسة والهيئات والشركات

ومعهم ممثلًا عن الكنيسة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية،وذلك على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

المنطقة الجنوبية ببلبيس

والمقام علي مساحة فدان بناحية الجبل المستجد زمام الوحدة المحلية بكفر أيوب مركز بلبيس وذلك للصالح العام ولخدمة أبناء المنطقة الجنوبية ببلبيس والزوامل وسد احتياج مديرية الشئون الصحية من أخصائيات التمريض.

مناقشة الموضوعات التى تخص الصالح العام

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدًا في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاَ للقانون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

الوحدة المحلية بشبرا النخلة

كما وافق المجلس التنفيذي على ما ورد بلجنة المسميات رقم 2 لسنة 2025 والتي تضمنت إطلاق إسم الحاج زغلول عبد المجيد شيحة على مدرسة التعليم الأساسي بعزبة سعيد سعد بنطاق الوحدة المحلية بشبرا النخلة مركز بلبيس كونه المتبرع بالأرض وطبقًا للقانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية

أوضح المحافظ أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد اتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتأكد من انطباق الشروط وطبقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

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