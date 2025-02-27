بحضور المحافظ، محلية النواب تناقش اليوم مشكلات الشرقية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

تطوير الطرق في محافظة الشرقية

ويناقش الاجتماع طلب النائب حاتم عبد العزيز، بشأن البطء الشديد في تنفيذ أعمال التطوير بطرق (الشبانات المانسترلى- السحارة العواسجة – قرية الشبراوين- كفور نجم المقابر – قرية دبوس - كفر الحمام- بحر مويس – أبو كبير – أحمد عرابى – الطريق الغربي- أبو الأخضر العلاقمة المانسترلي) مركز ههيا - محافظة الشرقية.

الحد من حوادث الطرق في الشرقية

كما يناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توفير الأعمدة والمهمات اللازمة لإنارة بعض الطرق بمركز ههيا – محافظة الشرقية، للحد من الحوادث وحفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين، ومنها: طريق العواسجة، كفر حمودة، مدخل الخضيري، حوض نجيح، طريق قرية يمن - طريق المحمودي، ومدخل قرية حكيمة.

ويناقش الاجتماع طلب بشأن إعادة تخطيط الطرق الرئيسية بمدينة الزقازيق - محافظة الشرقية وذلك للحد من سوء الحركة المرورية من وإلى المدينة، مع وضع لوحات إرشادية تحذيرية للعابرين بالمدينة دون الدخول لوسط المدينة، فضلًا عن ضرورة إيجاد طريق دائري للمدينة.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب النائب حمودة محمد حمودة، بشأن سرعة استكمال تنفيذ أعمال الرصف طريق شارع المطار - حي منشية سعدون - مدينة بلبيس - محافظة الشرقية بطول 700 متر تقريبًا، وذلك لوجود العديد من المدراس الحكومية على هذا الطريق.

وتناقش اللجنة، طلب النائبة سكينة سلامة، بشأن رصف طريق القصاصين بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث إن الطريق متهالك نتيجة سير سيارات النقل الثقيل، الأمر الذي أدى إلى تكرار الحوادث.

كما يتضمن الاجتماع مناقشة طلب النائب نادر مصطفى، بشأن استكمال تمهيد ورصف العديد من شوارع مركز ههيا محافظة الشرقية، فضلًا عن ضرورة عمل الشوارع الجانبية بالإنترلوك لمنع تجمع مياه الأمطار والتي ينتج عنها برك من الطين يصعب السير فيها سواء للمشاة أو وسائل النقل، وطلب آخر بشأن ظاهرة انتشار المطبات الصناعية بشكل عشوائي بشوارع مركز ومدينة ههيا – محافظة الشرقية، والتي تخالف المواصفات الفنية مما يسبب الضرر لوسائل النقل ويعوق الحركة المرورية بالشوارع.

حل مشكلات القمامة في الشرقية

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب النائب نادر مصطفى، بشأن توفير المعدات والأساليب الحديثة لجمع القمامة في مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

ويتضمن جدول المناقشات، طلب النائب حاتم عبد العزيز، بشأن إحلال وتجديد ورفع كفاءة طريق قرية بنى عامر – كفر حمودة - مركز ههيا -محافظة الشرقية، فضلًا عن إزالة القمامة المتراكمة على جوانبه، وطلب آخر بشأن ضرورة رفع كفاءة وإنارة طريق قرية ابو رفاعي العواسجة بمركز ومدينة ههيا – محافظة الشرقية، للحد من الحوادث الناتجة عن الظلام الدامس.

كما يناقش الاجتماع، طلب بشأن ضرورة إنارة بعض الطرق المؤدية للجبانات بمعظم قرى وتوابع مركز ومدينة ههيا للحد من الحوادث والسرقات، وخاصة طرق جبانات قرى (العواسجة – كفر حمودة – الشبراوين – عزبة الجندى بالسلامون) حفاظًا على المقابر من أعمال النبش والسرقة، وتحقيقًا للمصلحة العامة، فضلًا عن إنارة طريق بحر مويس والمسلمية مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية، وكذلك إنارة طريق الشبانات العلاقمة حتى قرية المانسترلي بمركز ومدينة ههيا – محافظة الشرقية، لسهولة حركة السير والمرور، وحفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين، فضلًا عن وجود العديد من مطابق الصرف الصحي المكشوفة بهذا الطريق وعدم وجود علامات ارشادية.

كما يناقش اجتماع محلية النواب، سرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق لمبنى خدمات المواطنين بمركز ومدينة ههيا - محافظة الشرقية- وتوفير المهمات المطلوبة لتشغيله، مع العلم أن المبنى تعرض للسرقة نتيجة الإهمال وعدم تشغيله حتى الآن.

ويناقش الاجتماع طلب النائبة أميرة يسري الديب، بشأن ضرورة إنارة الشوارع الرئيسية بمنطقة المعلمين – وحي المنتزه بمنطقة حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك لمنع الازدحام المروري بالشوارع وتحقيق الأمان للمواطنين.

وتتضمن المناقشات طلب النائبة مروة هاشم، بشأن سرعة استكمال أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقرى مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مع وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من تلك الأعمال.

كما يناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن تضرر المواطنين بقرى مركز ومدينة الزقازيق – محافظة الشرقية- من توقف أعمال توصيل الغاز الطبيعي بسبب خلاف بين الشركة المنفذة للأعمال والوحدة المحلية لمركز ومدينة الزقازيق ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

تأخر توصيل الغاز الطبيعي

ويناقش النواب طلب بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى (الغار – الأشراف – كفر الأحرار – كفر التوارخيا – الطيبة – أم الزين – علوة الحمار – المهتدي – البقلي – كفر جمعة – السرو – الزرقية – النخاس) فضلًا عن عدم استكمال تنفيذ أعمال توصيل الغاز لقرى (بني شبل – تل حوين – العصلوجي – بردين – الطاهرة – أبو زيد – غزالة – الشوبك – كفر عوض الله – كفر الجرارية) التابعة لمركز الزقازيق – محافظة الشرقية مع العلم أنه يوجد بها صرف صحى.

ويناقش النواب طلب بشأن إغفال مقترح الحيز العمراني لقرى وعزب مركز الزقازيق- محافظة الشرقية- بالرغم من وجود قرى وتوابع تقام بها مشروعات قومية، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان المواطنين من الخدمات العامة.

ويناقش اجتماع محلية النواب، طلب أميرة يسري الديب، بشأن رصف الطريق الرابط بين قرية الزرزمون وقرية منشأة السلام - مركز ههيا بمحافظة الشرقية، حيث إن الطريق متهالك نتيجة أعمال حفر الغاز التي تمت عام 2020 لم يتم إعادة الشيء لأصله حتى الآن.

كما يناقش الاجتماع، تأخر إصدار المخطط الإستراتيجي، فضلًا عن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركز ومدينة ههيا- محافظة الشرقية- على الرغم من إصدار المخططات الإستراتيجية لعدد من المراكز الاخرى بالمحافظة.

وتضمن المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن عدم التزام الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أبو كبير – محافظة الشرقية - بتنفيذ الحيز العمراني الجديد، وعدم تفعيله على الشبكات بدعوى أنه لم يصدر، بالرغم من إعلان الهيئة العامة للتخطيط العمراني إصداره، الأمر الذي يسبب معاناة للمواطنين من حيث إصدار تراخيص البناء وتوصيل المياه والكهرباء.

كما يناقش طلب النائب حاتم عبد العزيز، بشأن تيسير إجراءات تراخيص الأنشطة الإدارية والتجارية وتقنين أوضاع المكاتب الإدارية والعيادات الطبية والمراكز الخدمية الخاصة وتعديل الاستخدام من سكني إلى تجارى للتسهيل على أصحاب تلك الأنشطة.

وتتضمن المناقشات طلب النائب خالد بدوي، بشأن مغالاة هيئة الأوقاف المصرية في تقدير سعر الأرض المخصصة لصالح وزارة الشباب والرياضة بمساحة 13 قيراطًا بحوض العويدي الشرقى نمرة 6 والمخصصة لصالح مركز شباب كفر أبو الديب، حيث تم تقدير سعر المتر بمبلغ 4000 جنيه للمتر الواحد، الأمر الذي يتعارض مع تبني الدولة لمبادرة بناء الإنسان المصري.

كما يناقش طلب النائب حمودة محمد حمودة، بشأن تعديل مشروع إنشاء كوبري مشاة طريق عبدالمنعم رياض من كوبري مشاة إلى سلم كهربائي ومصعد لكبار السن وذوي الهمم بما يتماشى مع طبيعة المكان.

وتضم قائمة المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم حبيب، بشأن توفير كود الإتاحة وتهيئة الأرصفة في شوارع محافظة الشرقية ومراكزها لذوي الهمم، وذلك بإضافة مطلع للكراسي المتحركة.

ويناقش الاجتماع، طلب النائب حاتم عبد العزيز، بشأن تعنُت محافظة الشرقية في الموافقة على تخصيص قطعة أرض -أملاك دولة- بقرية العدوة – مركز ههيا - لإنشاء مكتب بريد عليها دون مبرر واضح.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب النائب عبد الباقي تركيا، بشأن تأخر إدراج عدد من المدارس بمركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية- في خطة البناء العاجلة لهيئة الأبنية التعليمية لأكثر من خمس سنوات بالرغم من أهميتها لحسن سير العملية التعليمية، وعلى سبيل المثال مدرسة عبد الباقي تركيا، بقرية دبيج، مدرسة السيد الغنيمي بعزبة الغرابوة، مدرسة عزبة الأمين، صفط زريق، مدرسة الشهيد ميلاد سعد جورجي الثانوية الزراعية، مدرسة الشهيد العميد وائل عماد رجب الابتدائية، مدرسة كفر الحمران بقرية المناحريت.

كما تناقش اللجنة، طلب النائب إمام منصور، بشأن إهدار المال العام نتيجة إرجاء أعمال رصف طريق السماعنة مركز فاقوس – محافظة الشرقية- والبطء الشديد في إنهاء إجراءات الطرح لباقي الطريق وتأجيل تنفيذ الأعمال لأكثر من عام والاكتفاء بتمهيد الطريق ورشه بالمياه، فضلًا عن الفساد المستشري بمديرية الطرق والنقل بالمحافظة ورصف طرق غير منتهية المرافق على حساب طرق أخرى (حسبما ورد بطلب الإحاطة).

وتتضمن المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب حمودة محمد حمودة، بشأن مشروع الخط الناقل للمصرف الصناعي من مدينة العاشر من رمضان لمصرف صحي بلبيس وما يترتب عليه من أضرار جسيمة على المواطنين وما يشوب المشروع من إهدار للمال العام، والمخالفات القانونية واللوائح المنظمة.

ويناقش الاجتماع طلب النائبة مروة هاشم، بشأن سرعة إحلال وتجديد ترعة الزند بمركز الزقازيق- محافظة الشرقية، حتى يتسنى وصول مياه الري للأراضي الزراعية المنتفعة من تلك الترعة، وذلك نظرًا لتحولها إلى أراض بور، مما أدى إلى تدمير الرقعة الزراعية.

وتتضمن المناقشات طلب النائب عبد الباقي تركيا، بشأن نقل الأملاك التابعة لمصلحة الري التي لا يستفاد منها إلى أملاك الدولة حتى يتمكن المواطنين واضعي اليد عليها من تقنين أوضاعهم، حيث تقدم عدد 100 مواطن بطلبات تقنين للإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالشرقية لتقنين أوضاعهم وقاموا بسداد المبالغ المطلوبة منهم تمهيدا للشراء إلا أن الأرض تتبع مصلحة الرى.

كما يناقش النواب، طلب النائبة مي رشدي غيث، بشأن سرعة الانتهاء من اجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة 11 فدانًا ولاية الإرشاد الزراعي داخل الحيز العمراني لمدينة منيا القمح- محافظة الشرقية لاستغلالها في مشروعات تنموية داخل المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

ويتضمن جدول المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن سرعة إحلال وتجديد بعض الكباري بمركز الزقازيق محافظة الشرقية (كوبري الهراوي- كوبري تل حوين – كوبري حوض الطرفة – كوبري شنبارة- كوبري عثمان) علمًا بأن السيد وزير الموارد المائية والري أصدر توجيهات بمعاينة هذه الكباري لإحلالها وتجديدها ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن. ويناقش الاجتماع طلب بشأن سرعة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لطريق مشتول القاضي، وعدة طرق (الأشراف – النخاس – حوض الطرفة – شنبارة – أبو نجاح) - ههيا مركز الزقازيق - محافظة الشرقية، فضلًا عن ربط طريق مشتول بههيا واستكمال تنفيذ أعمال تغطية ترعة المسلمية.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب النائب حاتم عبد العزيز، بشأن سرعة إحلال وتجديد كوبري عزبة رستم بمركز ههيا بمحافظة الشرقية حيث تدهورت حالته مما يعرض حياة المواطنين للخطر الأمر الذي يستدعي إحلاله وتجديده.

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى، بشأن سرعة إحلال وتجديد سور بحر مويس - مدينة ههيا - محافظة الشرقية حيث يعتبر غير آمن نتيجة لانخفاض مستواه وسرقة معظم اجزائه الحديدية وعدم استكماله باتجاه قرية الشبراوين مما يمثل خطورة على حياة المواطنين خاصة وأن المنطقة المحيطة بالسور هي المتنفس الوحيد للمواطنين في المدينة.

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