الأحد 23 فبراير 2025
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محافظ الشرقية يشهد انطلاق موسم توريد محصول البنجر بالصالحية الجديدة

المحافظيشهدبدءتوريدمحصول
المحافظيشهدبدءتوريدمحصول البنجربمدينةالصالحيةالجديدةبالشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية في حضور الدكتور شهاب الدين مرزبان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، 

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المهندس خالد شاهين 

وكذلك المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، ورؤساء القطاعات بالشركة.

التقليل من الاعتماد على الاستيراد

أكد محافظ الشرقية أن زيارته اليوم للشركة تأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الإعتماد على الإستيراد ولسد الفجوة بين الوارد والمستهلك حيث تقدم الشركة مشروعًا إستراتيجيًا للدولة يعود بالنفع على تحسين الإقتصاد القومي وتقديم فرص عمل حقيقية للشباب.

شركة مساهمة مصرية 

 قدم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر عرضًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن آليه العمل بالشركة، وقال أن الشركة الشرقية لصناعة السكر شركة مساهمة مصرية تعمل باستثمارات تصل إلى 4.7 مليار جنيه،

استخلاص السكر الابيض

 وتقوم بإستخلاص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصديره للخارج وتبلغ الطاقة التشغيلية للمصنع أثناء موسم البنجر 12 ألف طن بنجر/ اليوم لمدة 180 يوم سنويًا بإجمالي 2 مليون طن من محصول بنجر السكر لتنتج 300 ألف طن سكر أبيض من البنجر، كما ينتج المصنع 96 ألف طن أعلاف حيوانية و87 ألف طن مولاس وتقوم الشركة بتصدير جزء من منتجاتها إلي الخارج.

احدث وحدة لتكرير السكر

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المصنع يضم أحدث وحده لتكرير السكر الخام بطاقة تكرير 2000 طن / اليوم يمكنها أن تعمل لمدة 160 يوم متواصل  لإنتاج 320 ألف طن سكر أبيض من الخام، ويتكون المصنع من 20 محطة إنتاجية وخدمية ويعمل بالشركة 665 عامل، 

شهادة الجودة وسلامة الغذاء

كما أن الشركة حاصلة على شهادة الجودة وسلامة الغذاء وشهادات حلال، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مصانع الشركة على مساحة 420 فدان وتبلغ المساحه المزروعة بنجر 70 ألف فدان بالإضافة إلى التعاقد مع أكثر من 30 ألف مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر وجاري الإنتاج حالياُ من الخط الأول أخذًا في الإعتبار التوسعات المستقبلية والصناعات التحويلية المزمع إنشاؤها في المستقبل.

كارت تامين صحى للمزارعين 

وفي إطار حرص الشركة على الإهتمام بالمزارعين المتعاقدين أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة  قامت باستخراج كارت تأمين صحي للمزارعين المتعاقدين للإستفادة من الخدمات الصحية المختلفة 

تنظيم قوافل صحية وعلاجية 

، بالإضافة إلى تنظيم قوافل صحية وعلاجية لهم تضم نخبه من الأطباء من مختلف التخصصات الطبية وتسعى الشركة إلى تطوير وزيادة إنتاجية محصول البنجر بالمحافظة عن طريق التوسع الرأسي في الإنتاجية من خلال إستخدام أحدث المعدات في الزراعة والخدمة  المقدمة لافتًا إلى أنها حققت إنتاجية وصلت إلى 45 طن / الفدان من محصول البنجر.

عرض فيديو توضيحى 

وخلال اللقاء تم عرض فيديو توضيحي عن مراحل الإنتاج بدءًا من إستقبال المحصول ثم التكويد والوزن وتحليل العينات والتوزيع والتفريغ والغسيل والقطاعات والمكابس واستخراج العلف والمعالجة والطبخ والبلورة والتكرير وصولًا لتعبئة المنتج النهائي في عبوات 50 كجم.

خطوط الانتاج والمعمل

تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المصنع وخطوط الإنتاج والمعمل والذي يضم 45 جهاز لمتابعة قياس خطوات الإنتاج وتطبيق المواصفات القياسية، مشيدًا بالإجراءات الوقائية المطبقة بالمصنع والتزام العاملين بارتداء الكمامة الواقية والقفازات والسترات الواقية أثناء العمل لتوفير أقصى درجات الحماية لهم.

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التاكيد على ضرورة التعاون بين الجهات 

وفي نهاية الزيارة أكد محافظ الشرقية على ضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجهات الأمنية والتنفيذية وشركات ومصانع السكر والجهات المختصة لتسهيل إجراءات توريد محصول البنجر وتذليل أي معوقات في هذا الشأن، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة خلال موسم توريد محصول البنجر.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية توريد محصول البنجر شركة الشرقية لصناعة السكر مدينة الصالحية الجديدة محافظة الشرقية الدكتور شهاب الدين مرزبان رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب

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