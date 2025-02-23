محافظ الشرقية: انتشار فرق الطب البيطري للتأكد من اللحوم بمعارض أهلا رمضان

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية: إن المحافظة انتهت من إقامة معارض " أهلًا رمضان " بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين.

وبمشاركة عارضين بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحت رعاية رئيس الجمهورية بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيرًا على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض أهلا رمضان في العاشر من رمضان، فيتو

بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض أهلا رمضان في العاشر من رمضان

جاء ذلك خلال مشاركته برفقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في افتتاح معرض مكافحة الغلاء ( أهلًا رمضان 2025 ) والذي يقيمه مجلس أمناء مدينة العاشر، بالتعاون مع المحافظة وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومديرية التموين والتجارة الداخلية وكبار الموردين والتجار ومنتجي السلع الغذائية على مساحة 6000 م أمام مدرسة السلطان عويس بالمجاورة 39 بجوار مركز تأهيل ذوي القدرات والهمم، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستراتيجية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة عن السوق.

بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض أهلا رمضان في العاشر من رمضان، فيتو ١

وجود فريق عمل من الطب البيطري للتأكد من جوده اللحوم المعروضه والمنتجات المقدمه للمواطنين

وثمن المحافظ مشاركة كبار التجار والعارضين بمعارض أهلًا رمضان والمقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة واستجابتهم السريعة لخفض الأسعار والتزامهم بالأسعار الإسترشادية التي يتم وضعها من قبل المحافظة والتي تقل عن المحال التجارية الخارجية بنسب تصل إلى 30% وكذلك وجود فريق عمل من الطب البيطري للتأكد من جوده اللحوم المعروضه والمنتجات المقدمه للمواطنين.

وزير التموين يتفقد أجنحة المعرص

وتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الشرقية أجنحة المعرض بإجمالي 123 باكية والتي تضمنت السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والزيوت والسكر والمكرونة والدقيق ومنتجات البلاستيك والألومنيوم وياميش رمضان ومستلزمات العيد للإطمئنان على وجود جميع الأنواع والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30 % عن مثيلاتها بالسوق.

شريف فاروق يشيد بتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات

وأشاد الوزير والمحافظ بتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات وكذلك مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في إقامة المعرض وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين مؤكدين على ضرورة استمرار تزويد المعرض باللحوم والدواجن والسلع الغذائية طوال شهر رمضان الكريم لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض أهلا رمضان في العاشر من رمضان، فيتو ٢

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض “أهلًا رمضان” تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، حيث تضم المعارض منتجات أساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة والأرز والسمن، بالإضافة إلى الألبان والجبن والبقوليات واللحوم الطازجة والمجمدة، فضلًا عن ياميش رمضان والتمور، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم. كما أوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع المحافظات، بالتعاون مع الغرف التجارية وكبرى الشركات المنتجة، لضمان توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.

تعزيز الأمن الغذائي

كما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار جهودها في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التموينية والشوادر، بما يضمن إستقرار الأسعار وتوفير السلع بالكميات الكافية، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خلال شهر رمضان المبارك.

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