الأحد 02 مارس 2025
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محافظ الشرقية يتفقد إدارات الديوان العام ويشدد على تحسين مستوى الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إدارات الديوان العام لتهنئة العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعيا أن يعيد الله على مصرنا الغالية هذه الأيام بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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موظفى الديوان العام 

التقى المحافظ بموظفي الديوان العام والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مؤكدين على الاستمرار في تطوير منظومة العمل لتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 نشر روح التواصل بين العاملين 

شدد المحافظ على ضرورة نشر روح التواصل والمحبة بين العاملين لما لها من مردود إيجابي على تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وقال علينا الإستفادة من هذا الشهر الفضيل في الطاعات والعبادات والعمل لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد لتحقيق الرخاء وتقدم المجتمع.

بذل المزيد من الجهد

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية، مطالبًا الجميع بضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل والتيسير على المواطنين في إنهاء مصالحهم.

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المرافقون للمحافظ أثناء الزيارة 

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.

 

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