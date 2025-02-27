الخميس 27 فبراير 2025
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محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لبحث طلبات المواطنين

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لبحث طلبات المواطنين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط محافظة الشرقية المستقبلية. 

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لبحث طلبات المواطنين

الارتقاء بمستوى الخدمات 

للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

عدد من أعضاء الشيوخ والنواب

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وذلك لاستعراض مشكلات ومطالب المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لها في إطار الإمكانيات المتاحة 

نواب المهندس المحافظ 

ذلك  بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار  الديب السكرتير العام للمحافظة.

استمع المحافظ لطلبات النواب

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم المختلفة، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

السعي لتلبية احتياجات المواطن 

ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعًا نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية اهمية التواصل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب محافظة الشرقية التعرف على الخطط الأجهزة التنفيذية

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محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لبحث طلبات المواطنين

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض مشكلات دوائرهم وحلها

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