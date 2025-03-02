أخبار مصر: نقل إبراهيم شيكا للعناية المركزة، تفاصيل مشاجرة بين عائلتين في الفيوم، مفاجأة عن هجوم ليلة 7 أكتوبر، حكاية انتحار أحمد زكي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشفت زوجة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، تفاصيل حالته الصحية، مؤكدة أنه تم نقل اللاعب إلى العناية المركزة بالمستشفى الجوي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض خبيث.

وافق مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

ردت حركة حماس على بيان الاحتلال، يقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على مقترح المبعوث الأمريكي بخصوص وقف إطلاق نار "مؤقت" في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة مركز كرداسة بعد تناول الإفطار في أول أيام شهر رمضان، نتج عنها تفحم صغيرين ووفاة والدتهما إثر سقوطها من شرفة الشقة بالطابق الخامس هربا من الحريق، وذلك للوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابساته.

اتهمت الخارجية الأمريكية سفنا فنزويلية بأنها نفذت مناورة "تمثل خطرا" على منصة نفطية لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية قبالة سواحل غيانا.

سعر الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، الموافق 2 مارس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

كشفت وزارة الصحة عن اعتقاد خاطئ بين الصائمين في شهر رمضان وهو أن شرب المياه بكثرة على السحور يساعد في عدم الشعور بالعطش.

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أمانته العسكرية تلقت ليلة 7 أكتوبر معلومات حول استعداد حماس تنفيذ هجوم، وهو ما يناقض مزاعم سابقة بأن مكتبه لم يتلق أي تحذيرات مسبقة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت.

يعقد اليوم مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الملفات المتعلقة بالاستثمار، بحضور الوزير حسن الخطيب.

دعا رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل إلى تشكيل تحالف دولي واسع لدعم أوكرانيا وتحقيق ما وصفه بـ"السلام العادل".

قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه تقدم بطلب إحاطة في البرلمان طلب فيه استدعاء مسئولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم بسبب الأخطاء التحكيمية والتنظيمية الموجودة في بطولة الدوري المصري.

أعلنت شركة الوقود النرويجية Haltbakk Bunkers توقفها عن توريد الوقود للقوات الأمريكية المتمركزة في النرويج والسفن الأمريكية التي تدخل موانئ البلاد.

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025 ثاني أيام رمضان، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أحمد زكي، كشفت الفنانة عايدة رياض، حقيقة القصة التي ترددت حول محاولة الفنان الراحل أحمد زكي إنهاء حياته بسبب فيلم "الكرنك".

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن القمة التي ستعقد في لندن بشأن أوكرانيا، اليوم الأحد، لها ثلاثة أهداف.

قام الدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات التعليمية بالهيئة العامة للمعاهد التعليمية بزيارة تفقدية لمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، ورافقه أعضاء المكتب الفنى وفرق الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بالهيئة.

أسعار الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ فى ليبيا عودة الحرائق إلى مدينة الأصابعة بعد توقفها لساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بحالات اختناق.

فرضت قوات الأمن، كردونا أمنيا على قرية الموالك التابعة لمركز إطسا بعد مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين لمنع تجدد الاشتباكات.

قال نادر السيد حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن اللجنة التي اختارت صفقات الزمالك الشتوية أخلصت في الاختيار وظهرت الصفقات الأربعة بصورة جيدة للغاية في المباريات الأخيرة.

علقت الفنانة عايدة رياض، على تصريح المخرج الكبير داوود عبد السيد بأنه كان يفضل ترشيح الفنانة عبلة كامل لدورها في فيلم “الكيت كات”.

تواصل وزارة الداخلية، الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بكافة أنحاء الجمهورية واستمرارًا لإطلاق الخدمات الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين.

نصت المادة (20) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يقدم المستفيد من الدعم النقدي بيانًا سنويًا قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته يفيد بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على نموذج الاستمارة المعد لذلك.

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025.

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق هائل، شب في أحد المولات التجارية الشهيرة، بسبب انفجار أنبوبة غاز قبل الإفطار بلحظات، دائرة قسم الشروق، دون خسائر في الأرواح.

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