أخبار مصر: نقل إبراهيم شيكا للعناية المركزة، تفاصيل مشاجرة بين عائلتين في الفيوم، مفاجأة عن هجوم ليلة 7 أكتوبر، حكاية انتحار أحمد زكي
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
زوجة اللاعب إبراهيم شيكا تعلن حجزه في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية
كشفت زوجة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، تفاصيل حالته الصحية، مؤكدة أنه تم نقل اللاعب إلى العناية المركزة بالمستشفى الجوي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض خبيث.
إسرائيل تعلن موافقتها على مقترح وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال شهر رمضان
وافق مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.
حماس ترد على مقترح ويتكوف بشأن "هدنة رمضان"
ردت حركة حماس على بيان الاحتلال، يقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على مقترح المبعوث الأمريكي بخصوص وقف إطلاق نار "مؤقت" في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.
قفزت للنجاة بنفسها، وفاة أم وتفحم طفليها في حريق بكرداسة
يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة مركز كرداسة بعد تناول الإفطار في أول أيام شهر رمضان، نتج عنها تفحم صغيرين ووفاة والدتهما إثر سقوطها من شرفة الشقة بالطابق الخامس هربا من الحريق، وذلك للوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابساته.
واشنطن تهدد فنزويلا بعد رصد تحركات غريبة بجوار منصة نفطية أمريكية
اتهمت الخارجية الأمريكية سفنا فنزويلية بأنها نفذت مناورة "تمثل خطرا" على منصة نفطية لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية قبالة سواحل غيانا.
الكمثرى بـ 135 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور
سعر الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، الموافق 2 مارس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.
هل شرب الماء بكثرة في السحور يمنع الشعور بالعطش أثناء الصيام؟ الصحة تجيب
كشفت وزارة الصحة عن اعتقاد خاطئ بين الصائمين في شهر رمضان وهو أن شرب المياه بكثرة على السحور يساعد في عدم الشعور بالعطش.
نتنياهو كان نايم، مكتب رئيس وزراء الاحتلال يفجر مفاجأة عن هجوم ليلة 7 أكتوبر
اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أمانته العسكرية تلقت ليلة 7 أكتوبر معلومات حول استعداد حماس تنفيذ هجوم، وهو ما يناقض مزاعم سابقة بأن مكتبه لم يتلق أي تحذيرات مسبقة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت.
اليوم، مجلس الشيوخ يناقش دعم الصادرات المصرية
يعقد اليوم مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الملفات المتعلقة بالاستثمار، بحضور الوزير حسن الخطيب.
رئيس التشيك يدعو لتشكيل تحالف دولي لدعم أوكرانيا
دعا رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل إلى تشكيل تحالف دولي واسع لدعم أوكرانيا وتحقيق ما وصفه بـ"السلام العادل".
حسام المندوه يكشف سبب تقديمه طلب إحاطة ضد الأخطاء التحكيمية والتنظيمية
قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه تقدم بطلب إحاطة في البرلمان طلب فيه استدعاء مسئولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم بسبب الأخطاء التحكيمية والتنظيمية الموجودة في بطولة الدوري المصري.
بعد خناقة ترامب وزيلينسكي، شركة نرويجية ترفض توريد الوقود للقوات الأمريكية
أعلنت شركة الوقود النرويجية Haltbakk Bunkers توقفها عن توريد الوقود للقوات الأمريكية المتمركزة في النرويج والسفن الأمريكية التي تدخل موانئ البلاد.
انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الأحد 2 مارس 2025
سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025 ثاني أيام رمضان، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
عايدة رياض: أحمد زكي حاول الانتحار بقطع شرايينه لهذا السبب
أحمد زكي، كشفت الفنانة عايدة رياض، حقيقة القصة التي ترددت حول محاولة الفنان الراحل أحمد زكي إنهاء حياته بسبب فيلم "الكرنك".
بريطانيا تعلن عن 3 أهداف لـ قمة لندن بعد أزمة زيلينسكي وترامب
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن القمة التي ستعقد في لندن بشأن أوكرانيا، اليوم الأحد، لها ثلاثة أهداف.
الصحة تشدد على التزام الأطقم الطبية بالحضور في المستشفيات أولى أيام رمضان
قام الدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات التعليمية بالهيئة العامة للمعاهد التعليمية بزيارة تفقدية لمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، ورافقه أعضاء المكتب الفنى وفرق الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بالهيئة.
هذا العيار وصل لـ 3450 جنيهًا، أسعار الذهب اليوم الأحد 2- 3-2025
أسعار الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.
إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق في حرائق مدينة الأصابعة الليبية
أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ فى ليبيا عودة الحرائق إلى مدينة الأصابعة بعد توقفها لساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بحالات اختناق.
4 جثث و4 مصابين، تفاصيل مشاجرة بين عائلتين في قرية الموالك بالفيوم
فرضت قوات الأمن، كردونا أمنيا على قرية الموالك التابعة لمركز إطسا بعد مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين لمنع تجدد الاشتباكات.
نادر السيد يفتح النار على التحكيم ويعلق على صفقات الزمالك الشتوية
قال نادر السيد حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن اللجنة التي اختارت صفقات الزمالك الشتوية أخلصت في الاختيار وظهرت الصفقات الأربعة بصورة جيدة للغاية في المباريات الأخيرة.
عايدة رياض تكشف سر استبدالها بعبلة كامل في “الكيت كات”
علقت الفنانة عايدة رياض، على تصريح المخرج الكبير داوود عبد السيد بأنه كان يفضل ترشيح الفنانة عبلة كامل لدورها في فيلم “الكيت كات”.
الداخلية تطلق خدمة تجديد رخص القيادة في المولات ووحدات المرور المميزة اليوم
تواصل وزارة الداخلية، الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بكافة أنحاء الجمهورية واستمرارًا لإطلاق الخدمات الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين.
تعرف على حالات إيقاف الدعم النقدي وفقا للقانون
نصت المادة (20) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يقدم المستفيد من الدعم النقدي بيانًا سنويًا قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته يفيد بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على نموذج الاستمارة المعد لذلك.
انخفاض البطاطس والليمون والفاصوليا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور
سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025.
قبل الإفطار بلحظات، حريق بمول تجاري شهير في الشروق
تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق هائل، شب في أحد المولات التجارية الشهيرة، بسبب انفجار أنبوبة غاز قبل الإفطار بلحظات، دائرة قسم الشروق، دون خسائر في الأرواح.
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