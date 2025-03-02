قفزت للنجاة بنفسها، وفاة أم وتفحم طفليها في حريق بكرداسة

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة مركز كرداسة بعد تناول الإفطار في أول أيام شهر رمضان، نتج عنها تفحم صغيرين ووفاة والدتهما إثر سقوطها من شرفة الشقة بالطابق الخامس هربا من الحريق، وذلك للوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابساته.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السيدة وزوجها وبرفقتهم أطفالهم أحدهم عمرهم ٣ سنوات والآخر عامين، استأجرا الشقة محل الواقعة منذ أيام، وأكد شهود العيان لرجال المباحث أنهم تفاجأوا باشتعال الحريق بالشقة وسقوط الأم من الطابق الخامس محل الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكانت قد شهدت منطقة كرداسة حريقًا مروعًا نشب داخل شقة سكنية، وأسفر عن مصرع طفلين وتفحم جسديهما فيما قفزت أمهما من الطابق الخامس هربًا من النيران ولقت مصرعها على الفور.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية وأسفر عن تفحم جثتي طفلين فيما قفزت والدتهما من الطابق الخامس هربًا من النيران وتوفيت على الفور.





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