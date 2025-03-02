الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قفزت للنجاة بنفسها، وفاة أم وتفحم طفليها في حريق بكرداسة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة مركز كرداسة بعد تناول الإفطار في أول أيام شهر رمضان، نتج عنها تفحم صغيرين ووفاة والدتهما إثر سقوطها من شرفة الشقة بالطابق الخامس هربا من الحريق، وذلك للوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابساته.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السيدة وزوجها وبرفقتهم أطفالهم أحدهم عمرهم ٣ سنوات والآخر عامين، استأجرا الشقة محل الواقعة منذ أيام، وأكد شهود العيان لرجال المباحث أنهم تفاجأوا باشتعال الحريق بالشقة وسقوط الأم من الطابق الخامس محل الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

وكانت قد شهدت منطقة كرداسة حريقًا مروعًا نشب داخل شقة سكنية، وأسفر عن مصرع طفلين وتفحم جسديهما فيما قفزت أمهما من الطابق الخامس هربًا من النيران ولقت مصرعها على الفور.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية وأسفر عن تفحم جثتي طفلين فيما قفزت والدتهما من الطابق الخامس هربًا من النيران وتوفيت على الفور.

في 65 يوما.. التسلسل الزمني للحكم على حمو بيكا بالحبس والغرامة في تهمة حيازة سلاح أبيض (إنفوجراف)

بالأسماء، إصابة أفراد أسرة بتسمم غذائي في أول إفطار برمضان في الجيزة


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعمل الجنائي مركز كرداسة شهر رمضان الحريق

مواد متعلقة

في 65 يوما.. التسلسل الزمني للحكم على حمو بيكا بالحبس والغرامة في تهمة حيازة سلاح أبيض (إنفوجراف)

علشان ركنة الأتوبيس، صاحب مخبز يقتل سائقا ويصيب نجله بإصابات خطرة في إمبابة

القبض على نيجيرية متهمة بسرقة مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي بالهرم

ضبط 45 دراجة نارية في حملة مرورية بالمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

مسلسل معاوية الحلقة 1، معاوية يسلم قبل فتح مكة ووالدته تعنفه

أهلاوية ولا زملكاوية؟ عايدة رياض تكشف عن انتمائها الكروي

ظهور أبو تريكة ووالدة عبد الوهاب، لقطات من إعلان ستاد الأهلي الجديد

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة ثاني أيام رمضان

مسلسلات رمضان 2025، أحمد العوضي يتورط في جريمة قتل بالحلقة الأولى من"فهد البطل"

قفزت للنجاة بنفسها، وفاة أم وتفحم طفليها في حريق بكرداسة

منوعات

المزيد

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

رمضان في شارع المعز، فوانيس وفرحة بأول يوم بالشهر الكريم (صور)

حملة دولية لتفكيك شبكة استغلال الأطفال عبر الذكاء الاصطناعي

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

في 65 يوما.. التسلسل الزمني للحكم على حمو بيكا بالحبس والغرامة في تهمة حيازة سلاح أبيض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء اليوم الثاني من رمضان 2025، لسعة الرزق والبركة فيه

المجددون، عمر بن عبد العزيز زاهد العلماء وعادل الأمراء

المزيد
الجريدة الرسمية