زوجة اللاعب إبراهيم شيكا تعلن حجزه في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

إبراهيم شيكا، كشفت زوجة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، تفاصيل حالته الصحية، مؤكدة أنه تم نقل اللاعب إلى العناية المركزة بالمستشفى الجوي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض خبيث.

وأكدت زوجته، في مقطع فيديو عبر حساب اللاعب على موقع "تيك توك"، أن حالته ازدادت سوءًا، ولم يتمكن من قضاء أول أيام شهر رمضان في منزله، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

في تصريحات تلفزيونية، أوضحت هبة التركي، زوجة اللاعب، أن وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، تابع حالته الصحية وأوصى برعايته في المستشفى، إلا أنه لم يتكفل أي شخص من الوسط الرياضي بعلاجه حتى الآن.

وأضافت أن الفنان تامر حسني تواصل معهم بعد انتشار الفيديو وأبدى استعداده لتقديم المساعدة، كما هاتفها الداعية الإسلامي وسيم يوسف، مؤكدًا دعمه للأسرة في هذه المحنة.

كما ذكرت أن وزارة الشباب والرياضة طلبت نقله إلى معهد الأورام لاستكمال العلاج، لكن المعهد أبلغهم بأن حالته الصحية ميؤوس منها، مما زاد من قلق العائلة بشأن مصيره الصحي.

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