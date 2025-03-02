الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تشدد على التزام الأطقم الطبية بالحضور في المستشفيات أولى أيام رمضان

جولة مديري هيئة المعاهد
جولة مديري هيئة المعاهد التعليمية، فيتو

قام الدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات التعليمية بالهيئة العامة للمعاهد التعليمية بزيارة تفقدية لمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، ورافقه أعضاء المكتب الفنى وفرق الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بالهيئة.


متابعة انتظام سير العمل بالمستشفيات 

 

جاء ذلك فى أول أيام شهر رمضان المبارك، وفى إطار المتابعة المستمرة لوحدات الهيئة، بناءً على تعليمات الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لمتابعة انتظام سير العمل بها.


وقام بالمرور على قسم الاستقبال لمتابعة العمل به ومدى التزام الأطقم الطبية بالتواجد وتقديم الخدمة الطبية، ثم توجه إلى العيادات الخارجية وأقسام الرعايات.

ضرورة إعلان جداول التشغيل الخاصة بالأطقم الطبية في جميع أقسام المستشفى

 

 وأكد ضرورة إعلان جداول التشغيل الخاصة بالأطقم الطبية في جميع أقسام المستشفى، وضرورة تواجد الأطباء في أماكنهم المحددة بالجدول حتى لا يتأثر سير العمل بها، وأكد أهمية التسجيل الطبى واستيفاء كافة البيانات والإجراءات بملف المريض، وخاصة بأقسام المعامل والأشعة.

وزير الصحة يفاجئ مستشفيات القاهرة والشرقية في أول أيام رمضان، يحيل عددا من المتغيبين عن العمل للتحقيق، يشدد على ضرورة توفير الأدوية، ويكافئ مدير مستشفى الهلال

وزير الصحة يشيد بانتظام العمل بمستشفى الهلال ويوجه باستكمال أعمال التطوير

كما تفقد سير العمل بالأقسام الداخلية، واستمع إلى مرافقي حالات مصابي غزة، وطالب بضرورة الانتهاء من العروض الطبية المتعلقة بالمرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطقم الطبية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور احمد فرغلى العيادات الخارجية أول أيام شهر رمضان المبارك المعاهد التعليمية المطرية التعليمي المستشفيات التعليمية أيام شهر رمضان شهر رمضان المبارك مستشفي المطرية التعليمي مستشفى الهلال

مواد متعلقة

وزير الصحة يفاجئ مستشفيات القاهرة والشرقية في أول أيام رمضان، يحيل عددا من المتغيبين عن العمل للتحقيق، يشدد على ضرورة توفير الأدوية، ويكافئ مدير مستشفى الهلال

على خطى النبي، عمرو خالد يوضح أسلوب حياة للحفاظ على الصحة النفسية (فيديو)

نتائج حملة «من حقك تختار» لزيادة الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس
ads

الأكثر قراءة

زوجة اللاعب إبراهيم شيكا تعلن حجزه في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

الكمثرى بـ 135 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الداخلية تطلق خدمة تجديد رخص القيادة في المولات ووحدات المرور المميزة اليوم

مسلسلات رمضان 2025، بداية مثيرة لـ"سيد الناس" بسبب الكراهية وخروج عمرو سعد من السجن

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

التحام مركبة "بروجريس إم إس 30" بالمحطة الفضائية الدولية

وفاة ثاني حالة بسبب تفشي الإيبولا في أوغندا

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

رمضان في شارع المعز، فوانيس وفرحة بأول يوم بالشهر الكريم (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهلا رمضان، ابتهال مميز للشيخ عمر نبيل عبد الرازق (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية