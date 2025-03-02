الصحة تشدد على التزام الأطقم الطبية بالحضور في المستشفيات أولى أيام رمضان

قام الدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات التعليمية بالهيئة العامة للمعاهد التعليمية بزيارة تفقدية لمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، ورافقه أعضاء المكتب الفنى وفرق الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بالهيئة.



متابعة انتظام سير العمل بالمستشفيات

جاء ذلك فى أول أيام شهر رمضان المبارك، وفى إطار المتابعة المستمرة لوحدات الهيئة، بناءً على تعليمات الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لمتابعة انتظام سير العمل بها.



وقام بالمرور على قسم الاستقبال لمتابعة العمل به ومدى التزام الأطقم الطبية بالتواجد وتقديم الخدمة الطبية، ثم توجه إلى العيادات الخارجية وأقسام الرعايات.

ضرورة إعلان جداول التشغيل الخاصة بالأطقم الطبية في جميع أقسام المستشفى

وأكد ضرورة إعلان جداول التشغيل الخاصة بالأطقم الطبية في جميع أقسام المستشفى، وضرورة تواجد الأطباء في أماكنهم المحددة بالجدول حتى لا يتأثر سير العمل بها، وأكد أهمية التسجيل الطبى واستيفاء كافة البيانات والإجراءات بملف المريض، وخاصة بأقسام المعامل والأشعة.

كما تفقد سير العمل بالأقسام الداخلية، واستمع إلى مرافقي حالات مصابي غزة، وطالب بضرورة الانتهاء من العروض الطبية المتعلقة بالمرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

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