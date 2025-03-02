الأحد 02 مارس 2025
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اقتصاد

انخفاض البطاطس والليمون والفاصوليا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025.

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم الأحد

  • تراوح  سعر الطماطم بين  جنيهين إلى 4.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 18 إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 16 إلى 19 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 12 جنيها إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 20 جنيها.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 20 إلى 24 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 20 إلى 24 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 19 إلى 25 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 19 إلى 25 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 40 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار
  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 21 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 19 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيها.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 7 إلى 13 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 12 إلى 22 جنيهًا.
  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار

  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 40 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

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