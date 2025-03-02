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حوادث

4 جثث و4 مصابين، تفاصيل مشاجرة بين عائلتين في قرية الموالك بالفيوم

مشاجرة -صورة أرشيفية،فيتو
مشاجرة -صورة أرشيفية،فيتو

فرضت قوات الأمن، كردونا أمنيا على قرية الموالك التابعة لمركز إطسا بعد مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين لمنع تجدد الاشتباكات.


وارتفع عدد ضحايا مشاجرة بالأسلحة النارية، في قرية الموالك التابعة لمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، إلى أربع أشخاص بعد مصرع مسن بطلق ناري وذبح نجله، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، فيما أصيب 4 آخرون.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة أطسا يفيد بورود إخطار يفيد بمقتل مسن بطلق ناري ومقتل نجله ذبحا في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الموالك.

وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الأمن المركزي للسيطرة على الموقف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة. 
ويقوم رجال الشرطة بضبط طرفي المشاجرة والفصل بين العائلتين لمنع تجدد الاشتباكات. 
 

وكشفت  التحريات المبدئية؛ أن خلافات قديمة بين العائلتين بسبب قطعة أرض منذ 6 أشهر، سبب الاشتباكات، وبعد عقد جلسة عرفية تم إنهاء الخصومة بين العائلتين، بعد الحكم باستبعاد أحد أبناء إحدى العائلتين من دخول القريه لمدة 6 أشهر.

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وأوضحت التحريات المبدئية؛  أن تجديد الاشتباكات التي وقعت بين أفراد من العائلتين كانت نتيجة عودة الشاب إلى القرية لقضاء أول أيام شهر رمضان المبارك وسط أسرته، وبعد علم أفراد العائلة الثانية تطورت الأحداث وتجددت الاشتباكات بين العائلتين وتم تبادل إطلاق النيران بين العائلتين قبل أذان المغرب، مما أسفر عن وفاة كل من: "سالم. ع" 55 عاما، ونجله "نصرالله سالم" 17 سنة طرف أول، ومقتل "مبارك.م "، ونجل شقيقه "عمران.ف. ع" من عائله الاخرى طرف الثاني، وإصابة 4  بينهم سيدة، مما أداء توقفت الحياة بالكامل فى القرية، قبل أن تنتقل الأجهزة الأمنية، وعدد من القيادات الأمنية إلى موقع الأحداث للسيطرة عليها.

وتمكنت قوات الشرطة، من ضبط عدد من المتهمين من العائلتين وبحوزتهم أسلحة نارية، وفرض كردون أمنى حول القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات.

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