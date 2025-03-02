إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق في حرائق مدينة الأصابعة الليبية

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ فى ليبيا عودة الحرائق إلى مدينة الأصابعة بعد توقفها لساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بحالات اختناق.

وأفاد فريق الطوارئ المكلف بمتابعة الوضع في المنطقة، وأكد أن فرق الإسعاف تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى مواقع الحرائق بسبب الازدحام الكبير للمواطنين حول أماكن النيران، ما يعيق حركة سيارات الإسعاف والطوارئ ويؤخر عمليات الإنقاذ والإطفاء.

وشدد الجهاز على ضرورة التزام المواطنين بإرشادات السلامة والابتعاد عن مواقع الحريق، لإتاحة المجال أمام الفرق المختصة للقيام بعملها بكفاءة وسرعة. كما دعا إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية، لا سيما مع استمرار تصاعد الدخان في بعض المناطق، مما يزيد من احتمالات وقوع إصابات جديدة جراء الاختناق.

يذكر أن مدينة الأصابعة كانت قد شهدت اندلاع حرائق واسعة النطاق دون معرفة أسبابها حتى اللحظة، قبل أن تعود للاشتعال مجددًا، وسط جهود مكثفة من فرق الإطفاء والطوارئ للسيطرة على الوضع والحد من الأضرار البشرية والمادية

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