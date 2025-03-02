الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تعلن موافقتها على مقترح وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال شهر رمضان

غزة، فيتو
غزة، فيتو

وافق مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

جاء إعلان مكتب نتنياهو عقب مشاورات أمنية وتقييم الأوضاع أجراها نتنياهو على مدار اليومين الماضيين مع كبار الوزراء في حكومته وقادة الأجهزة الأمنية والفريق المفاوض بعد عودته من مفاوضات استضافتها العاصمة المصرية القاهرة يومي الخميس والجمعة.

وبحسب مقترح ويتكوف، "اليوم الأول من المقترح ينص على الإفراج عن نصف المختطفين ثم المتبقين عند الاتفاق على وقف نار دائم"، وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "حماس ترفض المقترح.. وإذا غيرت موقفها سندخل فورا للتفاوض حول كافة بنود مقترح ويتكوف".

وانتهى أمس السبت سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط "عدم وضوح" آفاق المباحثات الجارية حاليا بشأن المراحل التالية.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي مساء الجمعة، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض "سيعود إلى العاصمة المصرية في وقت لاحق يوم السبت".

بدورها، جددت حركة حماس مطالبتها "الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".

وأفادت مصادر محلية في غزة فجر أمس السبت، بأن آليات جيش الاحتلال “تطلق النار في منطقتي جنوب رفح وشرق خان يونس جنوبي القطاع”.

 وكانت مصادر طبية قد أكدت الجمعة، استشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أُصيب صيادان برصاص زوارق إسرائيلية في بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

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