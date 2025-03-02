عايدة رياض تكشف سر استبدالها بعبلة كامل في “الكيت كات”

علقت الفنانة عايدة رياض، على تصريح المخرج الكبير داوود عبد السيد بأنه كان يفضل ترشيح الفنانة عبلة كامل لدورها في فيلم “الكيت كات”.

شخصية داوود عبد السيد

وقالت عايدة رياض: "أكن كل التقدير للمخرج العظيم داوود عبد السيد، فهو فنان صاحب رؤية محترمة ويتعامل مع الجميع بإنسانية كبيرة".

رغبة داوود عبد السيد

وتابعت: "عندما كنا نصور فيلم الكيت كات، أخبرني داوود عبد السيد بنفسه أنه كان يرشح عبلة كامل للدور، لكنها رفضت بسبب تخوفها من خوض التجربة، وهو ما جعلني أندهش".



وواصلت خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، “في النهاية، كنت قد بدأت بالفعل تصوير مشاهدي عندما علمت بالأمر، ولم يكن هناك مجال للتراجع، فقررت الاستمرار والعمل على تقديم الدور بأفضل صورة ممكنة”.

فتح مدرسة لتعليم الرقص



وعن حلمها الكبير بافتتاح مدرسة لتعليم الرقص، قائلة: “طالما تمنيت أن أفتتح مدرسة متخصصة في الرقص، فأنا مدربة معتمدة بتدريب روسي، وأرى أن الرقص يحتاج إلى دراسة وتدريبات مكثفة، فلا يمكن لأحد أن يصبح راقصًا محترفًا دون تعلم المرونة والانضباط وكأنه في معهد متخصص”.

وأضافت مازحة: “يبدو أنني لا أمتلك الذكاء الكافي لخوض مجال الأعمال، لكن ربما أكون ذكية في أمور الحياة اليومية”.

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