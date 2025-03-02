هل شرب الماء بكثرة في السحور يمنع الشعور بالعطش أثناء الصيام؟ الصحة تجيب

كشفت وزارة الصحة عن اعتقاد خاطئ بين الصائمين في شهر رمضان وهو أن شرب المياه بكثرة على السحور يساعد في عدم الشعور بالعطش.

شرب المياه بكثرة في السحور

وأوضحت وزارة الصحة أن شرب المياه بكثرة لا يشكل فرقا في الشعور بالعطش أثناء الصيام، ولكن الإقلال من الأملاح والمقليات والسكريات على السحور يقلل من شعورك بالعطش.

كانت منظمة الصحة العالمية قد وجهت نصائح لمرضى السكر الراغبين في صيام شهر رمضان.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يستطيع المرضى المصابون بداء السكري من النوع الثاني الخاضع للسيطرة بشكل جيد، فإن صيام شهر رمضان قرار فردي تبعا لمستوى المخاطر لكل مريض.

كيف يمكن الحد من خطر نقص السكر في الدم؟

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه للحد من خطر نقص السكر في الدم أثناء الصيام، يجب التحدث للطبيب حول 3 أمور منها:

جرعة الأنسولين

توقيت جرعة الأنسولين

نوع الدواء

نصائح لمرضى السكر في رمضان

وأوصى معهد التغذية بعد نصائح خلال وجبات الإفطار والسحور تتضمن:

1- اجعل وجبة الإفطار على مرحلتين منها الشوربة والسلطة جزء من البروتين ثم الخضار المطهي والنشويات وباقي البروتين والفاكهة.

2-استخدم الدهون الصحية في إعداد الطعام واعتمد على طهي الطعام في الفرن أو الشوي بدلا من القلي والدهون.

3- تناول قطعة صغيرة من الحلويات بعد تناول الوجبة مرة أسبوعيًّا.

4-تأخير تناول وجبة السحور قدر الإمكان.

5-تناول الحبوب الكاملة والبقوليات قدر الإمكان.

6-الاهتمام بقياس مستوى السكر في الدم بين السحور والإفطار بعد الإفطار بساعتين.

7-توقف عن الصيام إذا شعرت بالدوخة أو رعشة أو عدم تركيز أو انخفض السكر عن 70.

8-توقف عن الصيام إذا شعرت بأعراض ارتفاع سكر الدم أو ارتفاع السكر عن 300.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين.

- تناول الوجبات غير الصحية.

- الأطعمة المليئة بالسكر.

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطي الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر في الهضم وامتصاص الطعام.



2- اعتاد المصريون تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندي، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.



3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.



4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر في الهضم ويؤدي إلى الشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم

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