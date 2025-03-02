قبل الإفطار بلحظات، حريق بمول تجاري شهير في الشروق

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق هائل، شب في أحد المولات التجارية الشهيرة، بسبب انفجار أنبوبة غاز قبل الإفطار بلحظات، دائرة قسم الشروق، دون خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل في أحد المولات التجارية في دائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة.



ومن خلال التحريات، تبين نشوب حريق هائل داخل مول تجاري، بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل المول، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليها في اللحظات الأولى من اشتعالها.

ويواصل فريق من العمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.