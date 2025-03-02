الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قبل الإفطار بلحظات، حريق بمول تجاري شهير في الشروق

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق هائل، شب في أحد المولات التجارية الشهيرة، بسبب انفجار أنبوبة غاز قبل الإفطار بلحظات، دائرة قسم  الشروق، دون خسائر في الأرواح.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل في أحد المولات التجارية في دائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة.


ومن خلال التحريات، تبين نشوب حريق هائل داخل مول تجاري، بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل المول، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليها في اللحظات الأولى من اشتعالها.

ويواصل فريق من العمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

بالأسماء، إصابة أفراد أسرة بتسمم غذائي في أول إفطار برمضان في الجيزة

القبض علي صاحب محل بلايستيشن متهم بقتل طالب في بولاق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية المولات التجارية دائرة قسم الشروق الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

بالأسماء، إصابة أفراد أسرة بتسمم غذائي في أول إفطار برمضان في الجيزة

القبض علي صاحب محل بلايستيشن متهم بقتل طالب في بولاق

تحذيرات من الهاتف المحمول، أدوات إلكترونية قد تتسبب في حبس صاحبها

القبض على سائق متهم بالاعتداء على راكبة في النزهة

المعمل الجنائي يفحص حريق شقة كمبوند النرجس في مدينة بدر

علشان ركنة الأتوبيس، صاحب مخبز يقتل سائقا ويصيب نجله بإصابات خطرة في إمبابة

القبض على أبطال فيديو مشاجرة الأسلحة البيضاء بشارع البحر في طنطا

القبض على نيجيرية متهمة بسرقة مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي بالهرم
ads

الأكثر قراءة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الداخلية تطلق خدمة تجديد رخص القيادة في المولات ووحدات المرور المميزة اليوم

4 جثث و4 مصابين، تفاصيل مشاجرة بين عائلتين في قرية الموالك بالفيوم

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مسلسل معاوية الحلقة 1، معاوية يسلم قبل فتح مكة ووالدته تعنفه

أهلاوية ولا زملكاوية؟ عايدة رياض تكشف عن انتمائها الكروي

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة ثاني أيام رمضان

بالأرقام، تعرف على عدد ركاب المترو أول يوم رمضان

منوعات

المزيد

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

رمضان في شارع المعز، فوانيس وفرحة بأول يوم بالشهر الكريم (صور)

حملة دولية لتفكيك شبكة استغلال الأطفال عبر الذكاء الاصطناعي

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية