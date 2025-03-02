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خارج الحدود

واشنطن تهدد فنزويلا بعد رصد تحركات غريبة بجوار منصة نفطية أمريكية

الخارجية الأمريكية،
الخارجية الأمريكية، فيتو

اتهمت الخارجية الأمريكية سفنا فنزويلية بأنها نفذت مناورة "تمثل خطرا" على منصة نفطية لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية قبالة سواحل غيانا.

وقالت الخارجية الأمريكية في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن تحركات سفن القوات البحرية الفنزويلية التي "تمثل خطرا على منصة عائمة لاستخراج وتخزين وشحن النفط لشركة "إكسون موبيل"، مرفوضة وتعتبر انتهاكا سافرا للمياه الإقليمية لغيانا".

وحذرت الخارجية الأمريكية من أن "أي استفزازات لاحقة ستؤدي إلى عواقب بالنسبة لـ نظام مادورو".

وأدانت كذلك منظمة الدول الأمريكية تحركات السفن الفنزويلية، معتبرا اياها "انتهاكا للقانون الدولي يزعزع الاستقرار في المنطقة"، مضيفة أنها تمثل خطرا على أنشطة "إكسون موبيل".

يذكر أن فنزويلا أعلنت منذ عام 2015 منطقة إيسيكيبو النفطية التي تمثل ثلثي أراضي غيانا، جزءا من أراضيها. ولم تتم تسوية الخلاف حتى الآن رغم المفاوضات التي جرت بين الجانبين في 2023، وانتهت بإعلان فنزويلا وغيانا التزامهما بتجنب استخدام القوة لتسوية الجدل بينهما.

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الخارجية الأمريكية اكسون موبيل سواحل غيانا سفن القوات البحرية الفنزويلية النفط فنزويلا

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