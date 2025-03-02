الداخلية تطلق خدمة تجديد رخص القيادة في المولات ووحدات المرور المميزة اليوم

تواصل وزارة الداخلية، الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بكافة أنحاء الجمهورية واستمرارًا لإطلاق الخدمات الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين.

الداخلية تطلق خدمة تجديد رخص القيادة في المولات ووحدات المرور المميزة اعتبارا من اليوم

واستحدثت وزارة الداخلية، خدمة تجديد رخص القيادة للراغبين في الحصول على تلك الخدمة بوحدات المرور الإلكترونية المُميزة بالمواقع التالية: مولات (ستى_ستارز – داندى – أفينيو "الرحاب" – إيست_هب "مدينتى" – سيتى سنتر الغردقة – سان إستيفانو "إسكندرية").

كما تضمنت مناطق (15 مايو – القطامية – سوق السيارات الجديد – كمبوند ميفيدا – مسجد الشرطة القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – موقف المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر – مركز الفحص الفنى ببورسعيد – نادى إسبورتنج إسكندرية – نادى طنطا – جامعة أسيوط)؛ وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2/3/2025.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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