عايدة رياض: أحمد زكي حاول الانتحار بقطع شرايينه لهذا السبب

أحمد زكي، كشفت الفنانة عايدة رياض، حقيقة القصة التي ترددت حول محاولة الفنان الراحل أحمد زكي إنهاء حياته بسبب فيلم "الكرنك".

قصة محاولة أحمد زكي الانتحار

وأكدت عايدة رياض: “سمعت قصة محاولة أحمد زكي إنهاء حياته بسبب فيلم “الكرنك” من الفنان محرم فؤاد، وكذلك من المؤلف سيد مرسي، الذي كتب أغاني شهيرة مثل “على الحلوة والمرة”، حيث كان أحمد زكي وقتها في بداية مشواره الفني، وحصل على دور في فيلم “الكرنك” أمام الفنانة سعاد حسني، وهو أمر كان بمثابة حلم لأي فنان شاب في تلك الفترة، حتى تم استبعاده والاستعانة بنور الشريف”.

دخول أحمد زكي في حالة نفسية سيئة



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم: "فجأة وبدون مقدمات قيل للراحل أحمد زكي أن دوره في الكرنك ذهب إلى الفنان نور الشريف، دون أن يخبره أحد بذلك أو يشرح له الأمر، وهو ما جعله يدخل في حالة نفسية سيئة لدرجة أنه حاول إنهاء حياته عبر قطع شرايينه، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة".

شغف أحمد زكي بالفن

وتابعت: "أحمد زكي كان شغفه بالفن وإصراره على النجاح لا حدود له، وهذا ما جعله لاحقًا واحدًا من أعظم نجوم السينما المصرية".



واختتمت: "أحمد زكي كان من أكرم وأطيب الفنانين الذين عرفتهم، ومسيرته جعلته أحد أبرز الممثلين في تاريخ السينما المصرية، رحمه الله، كان فنانًا عبقريًا، وصاحب روح جميلة، وهو ما انعكس في أدائه على الشاشة، كما أن أسرته بالكامل كانت موهوبة، بدايةً من زوجته الراحلة الفنانة هالة فؤاد، إلى ابنه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

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