نادر السيد يفتح النار على التحكيم ويعلق على صفقات الزمالك الشتوية

قال نادر السيد حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن اللجنة التي اختارت صفقات الزمالك الشتوية أخلصت في الاختيار وظهرت الصفقات الأربعة بصورة جيدة للغاية في المباريات الأخيرة.

وأشار نادر السيد في تصريحات تليفزيونية على قناة الزمالك، إلى أن صلاح الدين مصدق لاعب لديه شخصية، كما أن أحمد الجفالي لديه مهارات خاصة وسيكون حل هجومي مميز للفريق، بالإضافة لتألق محمود جهاد وأحمد حسام.

نادر السيد يفتح النار على التحكيم



واختتم نادر السيد تصريحاته بالحديث عن التحكيم والتأكيد على أن الأخطاء فاقت الوصف، وهناك حالة تعجب لديه من وقوع تلك الأخطاء في وجود الفار.

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

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