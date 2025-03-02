حسام المندوه يكشف سبب تقديمه طلب إحاطة ضد الأخطاء التحكيمية والتنظيمية

قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه تقدم بطلب إحاطة في البرلمان طلب فيه استدعاء مسئولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم بسبب الأخطاء التحكيمية والتنظيمية الموجودة في بطولة الدوري المصري.



وأشار المندوه في تصريحات تليفزيونية إلى أن مجلس النواب لديه أدوات رقابية وحق دستوري في أن يقول إن هناك خللا في منظومة معينة في الدولة وهو ما قام به، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث عن الأخطاء التي حدثت في مباريات الزمالك فقط، لكن كل الأخطاء التنظيمية والتحكيمية التي حدثت في الدوري وأثرت على المسابقة.

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

ووجه أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تساؤلات بشأن القرارات التحكيمية لحكم مباراة الأبيض أمام زد في مسابقة الدوري.

وقال عبد العزيز في تصريحاته عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد ونقاتل بشدة، ماذا يحدث بعد ذلك، مباراة بتروجت كان لنا 3 ضربات جزاء وزد ركلة جزاء".

وأضاف:" لا يهم طردي من المباراة بالرغم من أنني لا أعرف السبب ولكن نحن نتحمل أخطاء الحكام لأنهم بشر، لذلك عليهم تحمل غضبنا من القرارات التحكيمية

وتابع: "لماذا قام الصباحي بمنح زيزو بطاقة صفراء من أجل إيقافه المباراة القادمة؟ ولماذا منح شحاتة بطاقة صفراء أخرى، من أجل طرده؟".

وواصل: "نريد عدالة فقط، اللاعبين قاموا بكل شيء اليوم ونفذوا المطلوب ولكن القرارات التحكيمية السبب في عدم الفوز".



وتابع المدرب: "أين تقنية الفيديو من كل الحالات اليوم ومن الوارد أن يخطئ الحكم، ولكن لماذا لم تمنحنا تقنية الفيديو حقنا".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

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