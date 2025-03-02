رئيس التشيك يدعو لتشكيل تحالف دولي لدعم أوكرانيا

دعا رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل إلى تشكيل تحالف دولي واسع لدعم أوكرانيا وتحقيق ما وصفه بـ"السلام العادل".

وقال بافيل في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت: "حان الوقت لدراسة تحالف واسع يرغب في تحقيق سلام عادل في أوكرانيا".

وأضاف أن السلام يجب أن يكون بشروط مقبولة بالنسبة لأوكرانيا.

ويأتي ذلك على خلفية فشل المباحثات بين الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 28 فبراير، وكذلك قمة زعماء عدد من الدول الأوروبية في لندن، يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تبحث القمة الأوروبية الوضع في أوكرانيا. وأن يشارك فيها رئيس الوزراء بيتر فيالا عن جمهورية التشيك.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك كانت من بين الدول التي دعت لزيادة المساعدات لأوكرانيا ومشاركة الاتحاد الأوروبي في المباحثات حول التسوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.