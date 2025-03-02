الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

رئيس التشيك يدعو لتشكيل تحالف دولي لدعم أوكرانيا

رئيس جمهورية التشيك،
رئيس جمهورية التشيك، فيتو

دعا رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل إلى تشكيل تحالف دولي واسع لدعم أوكرانيا وتحقيق ما وصفه بـ"السلام العادل".

وقال بافيل في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت: "حان الوقت لدراسة تحالف واسع يرغب في تحقيق سلام عادل في أوكرانيا".

وأضاف أن السلام يجب أن يكون بشروط مقبولة بالنسبة لأوكرانيا.

ويأتي ذلك على خلفية فشل المباحثات بين الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 28 فبراير، وكذلك قمة زعماء عدد من الدول الأوروبية في لندن، يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تبحث القمة الأوروبية الوضع في أوكرانيا. وأن يشارك فيها رئيس الوزراء بيتر فيالا عن جمهورية التشيك.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك كانت من بين الدول التي دعت لزيادة المساعدات لأوكرانيا ومشاركة الاتحاد الأوروبي في المباحثات حول التسوية.

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