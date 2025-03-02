الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

بريطانيا تعلن عن 3 أهداف لـ قمة لندن بعد أزمة زيلينسكي وترامب

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن القمة التي ستعقد في لندن بشأن أوكرانيا، اليوم الأحد، لها ثلاثة أهداف.

وأوضح المكتب، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن"، أن الهدف الأول يتمثل في "تعزيز موقف أوكرانيا الآن - بما في ذلك الدعم العسكري المستمر وزيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا".

وأضاف أن الهدف الثاني هو "الحاجة إلى اتفاق قوي ودائم يحقق السلام الدائم في أوكرانيا ويضمن قدرة أوكرانيا على ردع أي هجوم روسي مستقبلي والدفاع ضده"، فيي حين يتمثل الهدف الثالث في "الخطوات التالية للتخطيط لضمانات أمنية قوية".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن القمة المهمة التي ستعقد في لندن ستمنح الزعماء الأوروبيين فرصة للدفع نحو "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا، بعد أن أدى الاجتماع الكارثي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير  زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعطيل الجهود الدبلوماسية.

ووفق "سي إن إن"، قال داونينغ ستريت أمس السبت: "أكد رئيس الوزراء هذا الأسبوع دعمه الثابت لأوكرانيا وهو عازم على إيجاد طريق للمضي قدمًا ينهي الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا، ويضمن لأوكرانيا سلامًا دائمًا قائمًا على السيادة والأمن".

ومن المقرر أن تشهد القمة في لندن لقاء ستارمر وزيلينسكي مع زعماء من مختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك رؤساء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتابع داونينج ستريت: "لقد أوضح رئيس الوزراء أنه لا يمكن إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا، وهو التصميم الذي كرره عندما رحب بحرارة بالرئيس زيلينسكي في داونينغ ستريت مساء السبت قبل القمة".

وكان زيلينسكي قد وصل إلى لندن، أمس السبت، لعقد اجتماعات أولية مع ستارمر، الذي قال في بيان إن العالم وصل إلى "نقطة تحول" بعد ثلاثة أعوام من الحرب الروسية على أوكرانيا.

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