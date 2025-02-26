أخبار الحوادث اليوم: القبض على المتهمين بغسل 110 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. رفض استئناف عمرو دياب وتأييد تغريمه.. والإفراج عن ابن طليقة الشيف الشربيني بعد دفع الدية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية،عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائق سيارة لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل "جنسية إحدى الدول" بمنطقة قصر النيل.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة.

سقط أتوبيس “مينى باص” في ترعة بمنطقة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ إلى مكان البلاغ.

قررت الإدارة العامة للمرور الجيزة، إجراء عملية غلق جزئي بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع المنصورية؛ لتنفيذ أعمال مشروع الاتوبيس الترددى لمدة 6 أشهر.

قضت محكمة جنح مستأنف التجمع، اليوم الأربعاء، برفض استئناف الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه في قضية صفعه الشاب أسامة سعد، وتأييد حكم تغريمه 200 جنيه.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المتهم الأول بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء بغرض طلب فدية من أهله بالإعدام، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد.

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 4 آخرين، فى حريق هائل نشب داخل ورشة ألعاب نارية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وهرعت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.



عدلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكم صادر ضد مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله، بمركز البحوث للزراعة، من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والقضاء مُجددًا بمُجازاته بالغرامـة بما لا يُجاوز خمسة أضعاف أجره الوظيفي، ورفضت طعن مدير عام الملكية، وأيدت حكم وقفه عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لما نُسب إليهما من تسليم مواطنة مساحـة حوالـي (22) فـدان تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة، مخالفًا ما تم الاتفاق عليه بالمحضر اجتماع اللجنة.

لقى تاجر مخدرات مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالظهير الصحراوى ببنى سويف وعثر بحوزته على 27 قطعة سلاح وحشيش وأيس.

بعث اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا، بعد فقدها الفترة الماضية.

أفرجت اليوم نيابة أكتوبر عن ابن طليقة الشيف الشربيني من قسم شرطة الشيخ زايد بعد تنازل أسرة الضحية عن القضية.





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