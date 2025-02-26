أخبار الحوادث اليوم: القبض على المتهمين بغسل 110 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. رفض استئناف عمرو دياب وتأييد تغريمه.. والإفراج عن ابن طليقة الشيف الشربيني بعد دفع الدية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية،عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
القبض على سائق لقيامه بالتحرش بسيدة أجنبية فى قصر النيل
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائق سيارة لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل "جنسية إحدى الدول" بمنطقة قصر النيل.
القبض على شخصين بتهمة غسل 110 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة.
سقوط ميني باص في ترعة بشبرا الخيمة
سقط أتوبيس “مينى باص” في ترعة بمنطقة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ إلى مكان البلاغ.
غلق جزئي بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع المنصورية لمدة 6 أشهر
قررت الإدارة العامة للمرور الجيزة، إجراء عملية غلق جزئي بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع المنصورية؛ لتنفيذ أعمال مشروع الاتوبيس الترددى لمدة 6 أشهر.
رفض استئناف عمرو دياب وتأييد تغريمه 200 جنيه بتهمة صفع شاب
قضت محكمة جنح مستأنف التجمع، اليوم الأربعاء، برفض استئناف الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه في قضية صفعه الشاب أسامة سعد، وتأييد حكم تغريمه 200 جنيه.
الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل ممرض المنيا في الزاوية الحمراء
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المتهم الأول بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء بغرض طلب فدية من أهله بالإعدام، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد.
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق ورشة ألعاب نارية بأبو النمرس
لقيت فتاة مصرعها وأصيب 4 آخرين، فى حريق هائل نشب داخل ورشة ألعاب نارية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وهرعت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.
الإدارية العليا تعاقب مسئولين بالبحوث الزراعية سلما مواطنة 22 فدانا بالمخالفة
عدلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكم صادر ضد مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله، بمركز البحوث للزراعة، من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والقضاء مُجددًا بمُجازاته بالغرامـة بما لا يُجاوز خمسة أضعاف أجره الوظيفي، ورفضت طعن مدير عام الملكية، وأيدت حكم وقفه عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لما نُسب إليهما من تسليم مواطنة مساحـة حوالـي (22) فـدان تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة، مخالفًا ما تم الاتفاق عليه بالمحضر اجتماع اللجنة.
مقتل تاجر مخدرات والعثور على 27 سلاح ناري خلال تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف
لقى تاجر مخدرات مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالظهير الصحراوى ببنى سويف وعثر بحوزته على 27 قطعة سلاح وحشيش وأيس.
وزير الداخلية لرجال الشرطة: نستقبل شهر رمضان بما يحمله من قيم الفداء والصبر
بعث اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
وزير الداخلية يسمح برد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا، بعد فقدها الفترة الماضية.
الإفراج عن ابن طليقة الشيف الشربيني بعد دفع الدية 3 ملايين جنيه
أفرجت اليوم نيابة أكتوبر عن ابن طليقة الشيف الشربيني من قسم شرطة الشيخ زايد بعد تنازل أسرة الضحية عن القضية.
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