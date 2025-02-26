وزير الداخلية لرجال الشرطة: نستقبل شهر رمضان بما يحمله من قيم الفداء والصبر

بعث اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال وزير الداخلية:" بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر.. لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين.. والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين.. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم".



واضاف:"نحن إذ نستقبل هذا الشهر الكريم.. بما يحمله من نفحات الصبر والإيمان والإخلاص.. والدعوة لقيم الإيثار والفداء.. لنَجدُ فيه مناسبة لتأكيد العهد والوعد بمواصلة بذل المزيد..من العطاء والعمل على إرتقاء معدلات الأداء.. لتأمين حاضر مسيرة العمل الوطنى ومستقبلها.. نحو التنمية والإستقرار.. ونرجو من المولى عز وجل.. أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وسلام.. وأن يُعيده عليكم وعلى شعب مصر العظيم.. وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

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