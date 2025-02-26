الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

الإفراج عن ابن طليقة الشيف الشربيني بعد دفع الدية 3 ملايين جنيه

الشيف الشربيني، فيتو
الشيف الشربيني، فيتو

أفرجت اليوم نيابة أكتوبر عن ابن طليقة الشيف الشربيني من قسم شرطة الشيخ زايد بعد تنازل أسرة الضحية عن القضية.

 

وتنازلت أسرة عامل دليفري عن اتهام ابن طليقة الشيف الشربيني بدهسه بعد دفع الدية الشرعية مبلغ ٣ ملايين جنيه.

 

وكانت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر، اليوم، قد أيدت حبس ابن طليقة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد، سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه بعد استئنافه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة

 

أفاد الشيف خلال التحقيقات بأنه مالك السيارة المتسببة في الحادث، ولكن نجل زوجته هو الذي كان يقودها وقت وقوع الحادث، وأوضح أنه حضر إلى مكان الحادث بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من نجل زوجته.

 

 

 

وأشار إلى أنه لم يعلم شيئًا عن وفاة الضحية إلا بعد أن اطلع على التحقيقات، وأنه انتقل إلى موقع الحادث، في محاولة للتعامل مع الوضع، ولكن انصرفت سريعا، خوفا من الاعتداء على من قبل المواطنين الغاضبين.

 

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نيابة أكتوبر الشيف الشربيني الشيخ زايد

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