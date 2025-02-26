سقوط ميني باص في ترعة بشبرا الخيمة

سقط أتوبيس “مينى باص” في ترعة بمنطقة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري وانقلاب أتوبيس "مينى باص" في ترعة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ إلى مكان البلاغ، للبحث عن المصابين وانتشال السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.