الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط ميني باص في ترعة بشبرا الخيمة

سقوط أتوبيس نقل
سقوط أتوبيس نقل جماعي في ترعة بشبرا الخيمة

سقط أتوبيس “مينى باص” في ترعة بمنطقة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ إلى مكان البلاغ.

غلق جزئي بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع المنصورية لمدة 6 أشهر

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق ورشة ألعاب نارية بأبو النمرس

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري وانقلاب أتوبيس "مينى باص" في ترعة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ إلى مكان البلاغ، للبحث عن المصابين وانتشال السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتوبيس نقل جماعي انقلاب اتوبيس غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القليوبية قسم شرطة شبرا الخيمة قسم شرطة شبرا

مواد متعلقة

غلق جزئي بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع المنصورية لمدة 6 أشهر

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق ورشة ألعاب نارية بأبو النمرس

نص تحريات ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 13 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم 64 كيلو حشيش بالإسكندرية والشرقية

القبض على 5 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

وزير الداخلية لرجال الشرطة: نستقبل شهر رمضان بما يحمله من قيم الفداء والصبر

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري نايل 2024/2025

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

زغلول صيام يكتب: لا الرابطة شرعية.. ولا طه عزت قانوني.. ولا شوبير عنده حق.. طب بنتكلم في إيه؟!

زيادة المرتبات والمعاشات، أبرز توجيهات السيسي للحكومة اليوم (فيديو)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل شركات المحمول في رمضان

ترامب ونتنياهو على شواطئ غزة، الرئيس الأمريكي يعاود استفزازاته ويثير الغضب (فيديو)

منوعات

المزيد

هندي يقاضي سينما بسبب كثرة الإعلانات

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 110 جنيهات، أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

المزيد

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر رمضان 2025، داعية أزهري يوضح كيفية استقبال الشهر الكريم

دعاء استقبال رمضان 2025، ماذا كان يقول النبي عند رؤية هلال الشهر الكريم؟

صلاة التراويح 20 ركعة، برنامج مكثف للجامع الأزهر خلال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية