غلق جزئي بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع المنصورية لمدة 6 أشهر

قررت الإدارة العامة للمرور الجيزة، إجراء عملية غلق جزئي بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع المنصورية؛ لتنفيذ أعمال مشروع الاتوبيس الترددى لمدة 6 أشهر.

وقال مصدر مسئول، انه سيتم استقطاع ٣م من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطي بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع المنصورية دون إجراء تحويلات مرورية مضيفا باستقطاع ٢ متر من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطي بطريق الواحات في تقاطعه مع مدخل ومخرج مدينة زويل.

كما قال المصدر: ياتي ذلك في اطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال مشروع الاتوبيس الترددى ل ٤٨ محطة بالطريق الدائري ومن بينها محطتى اتوبيس اعلى طريق المنصورية رقم ٤٨ ومحطة مدخل اكتوبر، زويل رقم ٤٦ وتنفيذ استقطاعات في بعض قطاعات الطريق وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة ٦ أشهر علي مدار اليوم بالكامل.

واضاف: اما محطة المنصورية فسوف يتم استقطاع عرض ٣ متر من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطى لكل اتجاه بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع طريق المنصورية دون إجراء تحويلات مرورية.

وقال المصدر انه بشان محطة مدخل أكتوبر ( زويل ) فإنه سيتم استقطاع عرض ٢متر من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطى لكل اتجاه بطريق الواحات فى تقاطعه مع مدخل ومخرج مدينة زويل بالإضافة إلى استغلال الجزيرة الوسطى دون إجراء تحويلات مرورية.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية التحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة وجارى المتابعة لحين الانتهاء.

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