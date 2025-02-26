القبض على تشكيل عصابى لسرقة المساكن في الهرم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جرائم سرقات المساكن بالهرم.

ضبط تشكيل عصابى لسرقة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بتعرض فيلا بدائرة قسم الأهرام للسرقة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من خزينة الفيلا.

وتوصلت التحريات الى أن تشكيل عصابى ضم 4 اشخاص وراء الواقعة، ونفذوا جرائم سرقات متنوعة بنطاق منطقة الهرم.

وعقب تقنين الاجراءات وفحص كاميرات المراقبة توصلت جهود البحث الى تحديد مكان المتهمين، وألقى القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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