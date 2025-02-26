الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

القبض على شخصين بتهمة غسل 110 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات

غسل الأموال
غسل الأموال

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على  شخصين بتهمة غسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة.

غسل الأموال 

 واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية  الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة مطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
 

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وقدرت تلك الممتلكات بـ 110 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجار العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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