الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

مقتل تاجر مخدرات والعثور على 27 سلاح ناري خلال تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

قوات الشرطة
قوات الشرطة

لقى  تاجر مخدرات مصرعه  خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة  بالظهير الصحراوى ببنى سويف  وعثر بحوزته على 27 قطعة سلاح وحشيش وأيس.

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق إتهامه فى 13 جناية ما بين "قتل، شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات - سلاح " ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايتى " مخدرات، سلاح نارى وذخائر") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بالظهير الصحراوى ببنى سويف ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (3 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدرى " آيس، البانجو" – 14 قطعة سلاح نارى "بندقية آلية، بندقية خرطوش، 12 فرد محلى" – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من الأحكام الجنائية.

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