حبس المتهم بانتحال صفة شرطي للنصب على المواطنين في قنا

أمرت النيابة العامة، بحبس شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة شرطي، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب "انتحال الصفة" في قنا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بكفر الشيخ) وبحوزته (3 هواتف محمولة - 6 خطوط محمول "بفحصها فنيًا تبين وجود دلائل تؤكد ارتكاب الواقعة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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