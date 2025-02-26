وزير الداخلية يقرر إبعاد يمني وفلسطيني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إبعاد شخصين يحملان الجنسية اليمنية والفلسطينية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وزارة الداخلية قـرارا رقم 161 لسنة 2025

وتضمن نص القرار الأول ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 161 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 23/1/2025 بشأن طلب إبعاد يمنى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ قـــــرر: يُبعد خارج البلاد لأســـباب تتعلــــق بالصـــــالح العام اصالح عبد الله ناصر الوكود (يمنى الجنسية - مواليد 13/1/1992).

وزارة الداخلية قـرار رقم 155 لسنة 2025

وتضمن نص القرار الثانى؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 155 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 21/1/2025 بشأن طلب إبعاد فلسطينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ قـــــرر: يبعد خارج البلاد لأســـباب تتعلــــق بالصـــــالح العام عبد الناصر محمود محمد المقادمة (فلسطينى الجنسية - مواليد 12 /2/ 1964).

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.