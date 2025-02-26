الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق ورشة ألعاب نارية بأبو النمرس

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 4 آخرين، فى حريق هائل نشب داخل ورشة ألعاب نارية  بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وهرعت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

 

حريق هائل  داخل ورشة ألعاب نارية بأبو النمرس

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق داخل ورشة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

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 كما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًّا بمحيط مكان الحريق لمنع اقتراب المواطنين تجنبًا لإصابتهم.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وتم السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن مصرع فتاة، وإصابة 4 أخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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