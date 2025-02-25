التدريب القضائي يستقبل وفدًا من طلبة حقوق حلوان للتعريف برسالة النيابة في مكافحة الفساد

استقبل مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء، وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة حلوان الأهلية، تقدمته الأستاذة الدكتورة أمل لطفي عميد كلية حقوق جامعة حلوان والمشرفة على برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية، وبصحبتها الأستاذ الدكتور أحمد المراغي وكيل كلية حقوق حلوان، والدكتورة ريهام منصور - منسق برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية، بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر؛ وذلك في إطار تعريف دارسي القانون برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

النيابة الإدارية تعرف بدورها في مكافحة الفساد

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير: إن المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، ألقى بكلمة ترحيبية بمستهل الزيارة نقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، للحضور وتمنياته بالتوفيق لهم في زيارتهم.

وأكَّد في كلمته تبنِّي مركز التدريب نهجًا متميزًا في استضافة الطلاب المُتميزين من كليات الحقوق بمختلف الجامعات العريقة، لتمكينهم من التفاعل المباشر والتعايش في الواقع العملي داخل الهيئات القضائية.

ومن جانبها نقلت الأستاذة الدكتورة أمل لطفي عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان، تحيات الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، للسادة الحاضرين، وأعربت عن سعادتها باستضافة مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لطلاب كلية الحقوق، وأكدت تطلعها إلى تعزيز أواصر التعاون المستمر بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.

وشمل برنامج الزيارة محاضرة تعريفية حول النيابة الإدارية تفضل بإلقائها المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، استعرض خلالها نشأة النيابة الإدارية وتطورها التاريخي واختصاصاتها كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية.

وألقت المستشارة الدكتورة داليا عبد الغني - عضو مركز التدريب القضائي بإلقاء محاضرة استعرضت خلالها أهمية تعزيز الثقافة العامة وبناء الشخصية بما يمكنهم من تحقيق الأهداف المستقبلية.

وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة النيابة الإدارية اختتمت بالتقاط الصور التذكارية.

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