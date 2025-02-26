الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

القبض على سائق لقيامه بالتحرش بسيدة أجنبية فى قصر النيل

القبض على سائق سيارة
القبض على سائق سيارة لقيامه بالتحرش بسيدة  أجنبية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائق سيارة لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل "جنسية إحدى الدول" بمنطقة قصر النيل.

القبض على سائق سيارة لقيامه بالتحرش بسيدة أجنبية فى قصر النيل.


تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة تحمل "جنسية إحدى الدول" بتضررها من قائد إحدى السيارات لقيامه بالتحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ أثناء قيامه بالتأكد من غلق الباب الملاصق لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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