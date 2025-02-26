وزير الداخلية يسمح برد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا، بعد فقدها الفترة الماضية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 154 لسنة 2025



وتضمن نص القرار “وزارة الداخلية قـرار رقم 154 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر:تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا (أولهم عمر محمد صلاح وآخرهم راندا سامى إبراهيم) ”.

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