أخبار مصر: ضبط المتهم الرئيسي بمنصة FBC، الزمالك يصعد أحداث مباراة القمة، نقل ريكو للعناية المركزة، شروط ترامب للإقامات الذهبية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مصدر أمني: القبض على المتهم الرئيسي في منصة FBC

صرح مصدر أمني، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهم الأجنبي الهارب ضمن التشكيل العصابي القائم على الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية "FBC".

من أمن العقاب أساء الأدب، حسام المندوه يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء بعد أحداث مباراة القمة

أصدر حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك بيانًا رسميًّا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على أحداث مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز.

مقابل 5 ملايين دولار، ترامب يعلن إطلاق بيع "الإقامات الذهبية"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة لبيع بطاقات ذهبية للإقامة في الولايات المتحدة بسعر خمسة ملايين دولار تمنح امتيازات أكثر من البطاقة الخضراء.

أول تعليق لـ عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان وهذه رسالته إلى الهضبة (فيديو)

كشف الفنان والملحن عمرو مصطفى، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، موجهًا رسالة مؤثرة إلى الهضبة عمرو دياب.

رئيس المتحف المصري الكبير يكشف آخر الاستعدادت لحفل الافتتاح

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف يُعد هدية مصر للعالم، وهو حدث مرتقب على المستوى الدولي، حيث أصبح افتتاحه موضع اهتمام واسع النطاق بين الشعوب المختلفة.

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

الطقس الآن، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة كثيفة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة.

نقل المطرب الشعبي ريكو إلى العناية المركزة في دبي

علمت فيتو بتعرض المطرب الشعبي ريكو إلى أزمة صحية بشكل مفاجئ أثناء وجوده في دبي دخل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى.

بيان من الجيش السوداني بشأن مصرع عسكريين ومدنيين في تحطم طائرة عسكرية (فيديو)

أعلن الجيش السوداني مساء الثلاثاء مقتل عدد من العسكريين والمدنيين في تحطم طائرة عسكرية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا بأم درمان غربي العاصمة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها حرس الحدود ضد الأهلي وظهور جديد لـ صلاح ومرموش

تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي وكأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا وكأس ألمانيا.

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

رصد معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية عن رصد أقوى توهج على الشمس عام 2025.

اليوم، الحكم في دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين

تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، الحكم في دعوى مقامة من رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، ضد قناة النهار والإعلامي تامر أمين، بسبب تصريحات أدلى بها الأخير عبر برنامجه "آخر النهار" اعتبرها المدعي سبًّا وقذفًا.

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بإشراف مصر

أعلنت حركة حماس التوصل إلى حل ينهي مسألة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، في الدفعة الأخيرة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

نقيب الفلاحين: 15 جنيها السعر العادل لكيلو الطماطم والمزراعين يتعرضون لخسائر

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: "سعر كيلو الطماطم من المزرعة 2 جنيه وتوقعت انخفاض الأسعار من سبتمبر الماضي بسبب الحجم الكبير من المعروض والمزروعات".

بينهم اللواء بحر أحمد، الصحة السودانية تعلن ارتفاع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية إلى 19 شهيدا

أفادت وزارة الصحة السودانية، بارتفاع عدد شهداء سقوط طائرة عسكرية في مدينة أم درمان إلى 19 شخصًا.

الأهلي يواجه حرس الحدود اليوم بحثًا عن العودة لمسار الانتصارات بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لملاقاة نظيره حرس الحدود، اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

لا ضمانات ولا أسلحة، تفاصيل صفقة المعادن بين أمريكا وأوكرانيا

كشفت مصادر فجر اليوم الأربعاء، تفاصيل صفقة المعادن بين أمريكا وأوكرانيا التي تم التوصل إليها.

اليوم، قرعة علنية لتخصيص الأراضي الإسكان المتوسط

تعقد وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز الأراضي الاسكان المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة.

هل فيروس كورونا الجديد في الصين مصدر قلق؟

اكتشف علماء في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين فيروس كورونا الجديد HKU5-CoV-2 القادر على دخول الخلايا البشرية من خلال نفس المسار الذي سلكه كوفيد-19.

7 نصائح لتهيئة الجسم لصيام رمضان دون مشاكل صحية

وجهت وزارة الصحة نصائح ذهبية لتهيئة الجسم لصيام شهر رمضان دون مشاكل صحية.

بعدما أعد الشاي لصديقته، سقوط مهاجم نيجيريا من الطابق الثالث بمركز تسوق في أوغندا

توفي لاعب كرة قدم نيجيري محترف، بعدما سقط من شرفة في الطابق الثالث في مركز تسوق "فويس مول"، في العاصمة كامبالا في أوغندا.

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