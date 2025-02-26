الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق لـ عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان وهذه رسالته إلى الهضبة (فيديو)

عمرو مصطفى وعمرو
عمرو مصطفى وعمرو دياب، فيتو

كشف الفنان والملحن عمرو مصطفى، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، موجهًا رسالة مؤثرة إلى الهضبة عمرو دياب.

 

الحالة الصحية لعمرو مصطفى 

وقال عمرو مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "أنا الحمد لله زي الفل، وأشكر كل الناس اللي كتبت لي كلام جميل وأكيد كان فارق معايا كتير".

 

رسالة عمرو مصطفى للهضبة عمرو دياب

وتابع:"انا بشتغل ونزلت الشغل والحمد لله كله كويس، وبعد لما شفت بوست عمرو دياب قلت أخويا وأنا بحبه وخلاص نسيت الخلافات ولو عايز كل اللي غنيته ياخده، وأشكر تركي آل الشيخ ومي فاروق وأحمد العوضي وتامر حسني".

موقف تامر حسني مع عمرو مصطفى

ولفت: "تامر حسني كان معايا من أول يوم بس أنا مكنتش عايز أشيل حد همي، وأنا زي الفل ومية مية، وكله هيعدي، وأنا راجع للناس كلها وهلحن لكل الناس وعمرو دياب أخويا وحبيب قلبي ومعنديش مشكلة إني ألحن له".


واختتم: "يكفي دعاء الناس ليَّ وربنا يخليهم ليَّ".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو مصطفي مرض عمرو مصطفى عمرو دياب الهضبة الفنان عمرو مصطفى الملحن عمرو مصطفي لميس الحديدي

مواد متعلقة

مصطفى كامل يطمئن جمهور عمرو مصطفى: بصحة جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي

عمرو دياب في المقدمة، نجوم الفن يدعمون عمرو مصطفى في محنته الصحية

محمد حماقي يدعم عمرو مصطفى: عودتني إنك قوي وتقدر على أي محنة
ads

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025

مصدر أمني: القبض على المتهم الرئيسي في منصة FBC

أول تعليق لـ عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان وهذه رسالته إلى الهضبة (فيديو)

تحطم طائرة عسكرية فى السودان من طراز أنتونوف ومصرع طاقمها (فيديو)

الحكومة: الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال الساعات المقبلة (فيديو)

من يتحمل تكلفة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟ الحكومة ترد (فيديو)

نهاية درامية لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

بيان عاجل من دار الإفتاء حول استطلاع هلال شهر رمضان المبارك

منوعات

المزيد

مصرع 21 شخصا جراء السيول في أفغانستان

حقيقة عثور العلماء الصينيين على ساحل محيط قديم على المريخ

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم من ينكر وجود الملائكة؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية