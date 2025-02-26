أول تعليق لـ عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان وهذه رسالته إلى الهضبة (فيديو)

كشف الفنان والملحن عمرو مصطفى، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، موجهًا رسالة مؤثرة إلى الهضبة عمرو دياب.

الحالة الصحية لعمرو مصطفى

وقال عمرو مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "أنا الحمد لله زي الفل، وأشكر كل الناس اللي كتبت لي كلام جميل وأكيد كان فارق معايا كتير".

رسالة عمرو مصطفى للهضبة عمرو دياب

وتابع:"انا بشتغل ونزلت الشغل والحمد لله كله كويس، وبعد لما شفت بوست عمرو دياب قلت أخويا وأنا بحبه وخلاص نسيت الخلافات ولو عايز كل اللي غنيته ياخده، وأشكر تركي آل الشيخ ومي فاروق وأحمد العوضي وتامر حسني".

موقف تامر حسني مع عمرو مصطفى

ولفت: "تامر حسني كان معايا من أول يوم بس أنا مكنتش عايز أشيل حد همي، وأنا زي الفل ومية مية، وكله هيعدي، وأنا راجع للناس كلها وهلحن لكل الناس وعمرو دياب أخويا وحبيب قلبي ومعنديش مشكلة إني ألحن له".



واختتم: "يكفي دعاء الناس ليَّ وربنا يخليهم ليَّ".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.