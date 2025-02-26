مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها حرس الحدود ضد الأهلي وظهور جديد لـ صلاح ومرموش
تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي وكأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا وكأس ألمانيا.
الدوري المصري الممتاز
مودرن سبورت ضد الجونة - الساعة 4 مساء - قناة Ontime sports 2
حرس الحدود ضد الأهلي - الساعة 4 مساء - قناة Ontime sports 1
الإسماعيلي ضد فاركو - الساعة 7 مساء - قناة Ontime sports 1
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD
نوتينجهام فورست ضد أرسنال - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD
برينتفورد ضد ايفرتون - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD
مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD
ليفربول ضد نيوكاسل - الساعة 10:15 مساء - قناة بي إن سبورت HD 1
كأس ملك اسبانيا
ريال سوسيداد ضد ريال مدريد - الساعة 10:30 مساءً - قناة SSC SPORT
كأس فرنسا
بريست ضد ليتورال دانكيرك - الساعة 8 مساءً - قناة قناة بي إن سبورت HD 8
ستاد بريوشان ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10:10 - قناة قناة بي إن سبورت HD 4
كأس ألمانيا
لايبزيج ضد فولفسبورج - الساعة 9:45 مساءً - قناة دبي الرياضية
كأس إيطاليا
يوفنتسو ضد إمبولي - الساعة 10 مساءً - قناة Starz Play App
الدوري السعودي
الإتفاق ضد التعاون - الساعة 5:15 مساءً - قناة SSC SPORT
الرياض ضد الفيحاء - الساعة 5:30 مساءً - قناة SSC SPORT
الخليج ضد الاتحاد - الساعة 7 مساءً - قناة SSC SPORT
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