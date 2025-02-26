الأربعاء 26 فبراير 2025
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منوعات

بعدما أعد الشاي لصديقته، سقوط مهاجم نيجيريا من الطابق الثالث بمركز تسوق في أوغندا

أبو بكر لاوال وأحمد
أبو بكر لاوال وأحمد موسى، فيتو

توفي لاعب كرة قدم نيجيري محترف، بعدما سقط من شرفة في الطابق الثالث في مركز تسوق "فويس مول"،  في العاصمة كامبالا في أوغندا.

 

واللاعب أبو بكر لاوال (29 عامًا) سقط من شرفة في الطابق الثالث في مركز تسوق "فويس مول"، عندما كان في زيارة لصديقة تنزانية، وأعلنت الشرطة الأوغندية نقله إلى المستشفى وأعلنت وفاته.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن صديقة لوال، التي تم تحديدها باسم عمري نعيمة، تركته في غرفتها – التي هي جزء من مبنى مركز التسوق– إذ كان يعد الشاي قبل سقوطه من الطابق الثالث ليلقى حتفه.

 

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات وفاة لاوال

وتقوم السلطات باستعادة لقطات كاميرات المراقبة من مركز التسوق وإجراء التحقيقات لتحديد الظروف التي أدت إلى سقوط لاوال.

وأفاد مسؤولون أن الشرطة تجري تحقيقًا شاملًا للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث.

وشددت وسائل إعلام محلية أن الأمر ترك أسئلة أكثر من الإجابات وسط تقارير متضاربة حول ظروف وفاة لاوال، وذكرت بعض الصحف في البداية أنه توفي في حادث دراجة نارية.

 

بيان من لجنة النيجيريين في الشتات

ومن جانبها قالت لجنة النيجيريين في الشتات أن وفاة لاعب كرة القدم في أوغندا "أمر مريب"، وأبان رئيسها أبايك دابيري إيريوا، عبر "إكس" أن اللجنة ستضمن إجراء تحقيق شامل في وفاة أبو بكر لاوال.

وطالب رئيس اللجنة من السلطات الأوغندية عدم التستر على الأمر وأن يتم التحقيق بشكل شفاف.

أحمد موسى قائد منتخب نيجيريا يطالب بتحقيق شامل

وانضم أحمد موسى قائد منتخب نيجيريا لكرة القدم، إلى الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيق شامل في الوفاة المفاجئة والمثيرة للجدل للاعب الذي مثل "النسور" في فئة الشباب.

وعبر موسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن حزنه العميق لوفاة لاوال، وأكد على ضرورة الوضوح والعدالة.

وقال: لقد كان الخبر صادما مما دفعني إلى طرح المزيد من الأسئلة والسعي للحصول على توضيحات، ولكننا توصلنا إلى معلومات متناقضة حول وفاته، زعم التقرير الأول أنه حادث، بينما أشارت الأخبار الأخرى إلى أنه سقط من شرفة.

وأضاف قائد نيجيريا: التقارير المتناقضة تشير إلى وجود شيء مريب حول وفاته، وقد كنت على اتصال بالسلطات النيجيرية والاتحاد النيجيري لكرة القدم، ولفت انتابههم إلى هذه القضية المأساوية في أوغندا، إنني أناشد الحكومة النيجيرية للتحقيق في الحادث والعمل مع الحكومة الأوغندية لتحقيق العدالة للوال.

وانهالت التعازي على لاعب كرة القدم الذي انضم إلى فايبرز الأوغندي في يوليو 2022، بعد فترة عامين قضاها مع نادي كيجالي في رواندا.

وساعد فايبرز على الفوز بلقبي الدوري والكأس في عام 2023.

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