بينهم اللواء بحر أحمد، الصحة السودانية تعلن ارتفاع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية إلى 19 شهيدا

أفادت وزارة الصحة السودانية، بارتفاع عدد شهداء سقوط طائرة عسكرية في مدينة أم درمان إلى 19 شخصًا.

وأعلن الجيش السوداني مساء الثلاثاء مقتل عدد من العسكريين والمدنيين في تحطم طائرة عسكرية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا بأم درمان غربي العاصمة.

وباشرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إسعاف المصابين في موقع تحطم الطائرة التي سقطت على منزل سكني.

واستقبلت المشرحة في مستشفى "النو" 19 جثة، وفقا لبيان وزارة الصحة السودانية، ولا يزال البحث جاريا عن باقي الضحايا تحت أنقاض المنزل، وأخضع المصابين من المواطنين المدنيين، وبينهم اثنين أطفال أشقاء أحدهما رضيع، للعلاج.

وحسب المصادر، من أبرز الضباط الذين راحوا ضحية الحادث اللواء بحر أحمد، القائد السابق لمنطقة الخرطوم العسكرية.

واللواء بحر هو من ضمن الضباط العسكريين الذين كانوا في القيادة العامة للجيش منذ اندلاع الحرب وخرج منها بعد فك الحصار عنها.

وهو أحد أبرز قادة الجيش السودان في العمليات العسكرية ضد الحركات المتمردة وآخرها معركة استرداد منطقة أب كرشولا بولاية جنوب كردفان في العام 2013.

كما قتل في الحادث كابتن الطائرة أيمن الخطيب، والرائد حسن بدر الدين، والرائد شمس الدين، والضابط عوض أيوب، وضابط في الشرطة.

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