نقيب الفلاحين: 15 جنيها السعر العادل لكيلو الطماطم والمزراعين يتعرضون لخسائر

أسعار الطماطم، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: "سعر كيلو الطماطم من المزرعة 2 جنيه وتوقعت انخفاض الأسعار من سبتمبر الماضي بسبب الحجم الكبير من المعروض والمزروعات".



إنتاج مصر من الطماطم

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: إلى أن مصر خامس أكبر دولة في العالم في إنتاج الطماطم والأولى في الوطن العربي وإفريقيا.

تكلفة كيلو الطماطم والسعر العادل

وأضاف: "تكلفة كيلو الطماطم على الفلاح تصل إلى 5 جنيهات وبالتالي السعر العادل للمزارعين والمواطنين يتراوح ما بين 10 إلى 15 جنيها".



خسائر الفلاح بسبب انخفاض اسعار الطماطم

واختتم: الطماطم لو اتباعت للمواطن بأقل من 10 جنيهات يبقى فيه خسائر للفلاح.

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