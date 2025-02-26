الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

مصدر أمني: القبض على المتهم الرئيسي في منصة FBC

القبض علي المتهم
القبض علي المتهم الرئيسي في منصة FBC

صرح مصدر أمني، أن أجهزة الأمن تمكنت من  ضبط المتهم الأجنبي الهارب ضمن التشكيل العصابي القائم على الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية "FBC".

 

مصدر أمني.. القبض على المتهم الرئيسي في منصة FBC

 

بعد منصة FBC سقوط منصة إلكترونية جديدة في قبضة الأمن

قصة أغرب واقعة نصب إلكتروني في منصة FBC، عصابة أجنبية استولت على أموال المصريين بخطة من 4 مراحل، ضبط 13 متهمًّا والبحث عن آخرين والضحايا يروون التفاصيل


ونفى المصدر؛ صحة ما يردد حول استيلاء التشكيل العصابي على مليارات الجنيهات من مصر، حيث إن المبالغ المالية الواردة في بلاغات المجني عليهم تقدر بـ (2,5 مليون جنيه).

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الإحتيال على المواطنين المنصة الالكترونية منصة FBC

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