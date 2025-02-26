صرح مصدر أمني، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهم الأجنبي الهارب ضمن التشكيل العصابي القائم على الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية "FBC".

مصدر أمني.. القبض على المتهم الرئيسي في منصة FBC



ونفى المصدر؛ صحة ما يردد حول استيلاء التشكيل العصابي على مليارات الجنيهات من مصر، حيث إن المبالغ المالية الواردة في بلاغات المجني عليهم تقدر بـ (2,5 مليون جنيه).

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