هل فيروس كورونا الجديد في الصين مصدر قلق؟

اكتشف علماء في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين فيروس كورونا الجديد HKU5-CoV-2 القادر على دخول الخلايا البشرية من خلال نفس المسار الذي سلكه كوفيد-19.

فيروس كورونا يظهر من جديد

وفي حين قد يثير هذا الاكتشاف مخاوف من حدوث جائحة، يؤكد الخبراء أن الفيروس لم يُكتشف إلا في الدراسات المعملية وأن خطر ظهوره بين البشر منخفض للغاية في الوقت الحالي.

ورددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها نفس الرأي قائلة إن فيروس كورونا الجديد الذي يصيب الخفافيش لا يشكل حاليًّا سببًا للقلق.

وأوضحت الوكالة الصحية الفيدرالية أن الفيروس لا يشكل خطرًا على الصحة العامة حاليًا ولم يتم العثور على أي إصابة بين البشر.

معلومات عن فيروس كورونا 2025

وقالت الوكالة: "إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على علم بمنشور عن فيروس كورونا الجديد الذي يصيب الخفافيش، ولكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأنه يشكل حاليًا مصدر قلق للصحة العامة".

"وتظهر الدراسة المشار إليها أن فيروس الخفاش يمكنه استخدام بروتين بشري لدخول الخلايا في المختبر، لكنهم لم يكتشفوا العدوى لدى البشر".



ونشرت النتائج التي توصل إليها الباحثون الصينيون، بما في ذلك من معهد ووهان لعلم الفيروسات وجامعة قوانغتشو الطبية أن الفيروس التاجي المكتشف حديثًا HKU5-CoV-2 هو نوع من الفيروسات الميربيكو، والذي ينتمي إلى نفس عائلة فيروس كورونا آخر معروف بإصابة البشر ويسمى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).

وفي الدراسة المعملية، يمكن لفيروس كورونا الجديد أن يدخل الخلايا من خلال مستقبل ACE2، وهو بروتين موجود على سطح الخلايا، باتباع نفس المسار الذي استخدمه كوفيد-19 لإصابة الناس، وهذا قد يعني أن فيروس كورونا الجديد قد يشكل خطرًا على البشر.

ومع ذلك، قال الباحثون إن الفيروس لم يدخل الخلايا البشرية بسهولة مثل فيروس سارس-كوف-2، مما يقلل من خطر انتشاره بين البشر.



وإذا أصاب الفيروس البشر، اقترح الباحثون أن الأدوية المضادة للفيروسات والأجسام المضادة وحيدة النسيلة - البروتينات المصنعة في المختبر والتي تحاكي دفاع الجسم الطبيعي ضد الفيروسات - يمكن أن تكون فعالة.

في حين يستخدم HKU5-CoV-2 مستقبلات ACE2 مثل SARS-CoV-2، فإن قدرته على الارتباط بالخلايا البشرية أقل. تشير الاختبارات المعملية إلى أن الفيروس يمكن أن يصيب أنسجة الرئة البشرية، لكنه يفتقر إلى الكفاءة اللازمة للانتقال البشري على نطاق واسع، وهذا يقلل من خطر تفشي المرض بين البشر.

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