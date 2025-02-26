مقابل 5 ملايين دولار، ترامب يعلن إطلاق بيع "الإقامات الذهبية"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة لبيع بطاقات ذهبية للإقامة في الولايات المتحدة بسعر خمسة ملايين دولار تمنح امتيازات أكثر من البطاقة الخضراء.

وقال ترامب، خلال توقيعه عددًا من الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض: "لدينا البطاقة الخضراء، لماذا نمنحها مجانًا بينما يمكننا بيعها للأغنياء واستثمار هذه الأموال لصالح الأمريكيين".

بطاقة ترامب الذهبية

وأضاف: "الآن سنبيع بطاقة ذهبية. الأغنياء سيأتون إلى هذه البلاد عن طريق شراء هذه البطاقات، وسيكونون ناجحين، وسيوظفون الكثير من الناس، وسيدفعون الضرائب".

وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة ستبدأ بعد أسبوعين تقريبًا.

وأوضح أن "البرنامج الجديد قد يحقق إيرادات ضخمة للولايات المتحدة".

وتابع: "إذا بعنا مليون بطاقة، فسنحصل على 5 تريليونات دولار، وإذا بعنا 10 ملايين بطاقة، فسنحصل على 50 تريليون دولار، مما قد يساعد في سداد ديوننا البالغة 35 تريليون دولار".

الجنسية الأمريكية

وأكد أن الشركات الكبرى، مثل آبل، يمكن أن تستفيد من هذا البرنامج لجلب المواهب من الجامعات المرموقة مثل هارفارد، حيث سيكون بإمكانها شراء هذه البطاقات للمتفوقين في مجالاتهم، مشيرًا إلى أن البطاقة الذهبية ستكون مسارًا للحصول على الجنسية الأمريكية أيضًا.

من جانبه قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الذي كان بجانب ترامب، إن "بطاقة ترامب الذهبية ستحل محل البرنامج الحالي المعروف بـEB-5"، معتبرا أنه "كان مليئا بالاحتيال".

وقال إن "البطاقة الذهبية ستشمل تدقيقًا أمنيًّا صارمًا قبل منحها، على أن يستخدم العائد المالي منها في تقليص العجز الأمريكي".

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