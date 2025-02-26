بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

الطقس الآن، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة كثيفة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة.

وقالت الأرصاد في بيان إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد.



وأوضحت ان الغطاء السحابي يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

حالة الطقس اليوم

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم كشفت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة اليوم، حذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذرت من فرص سقوط أمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد قد تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، يصاحبها نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

ونشرت هيئة الارصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

طقس غدا الخميس 27 فبراير 2025

وبالنسبة لطقس غد الخميس قالت الأرصاد إن طقس الخميس يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 28 فبراير والسبت 1 مارس 2025

أما طقس الجمعة 28 فبراير والسبت 1 مارس 2025 توقعت هيئة الأرصاد الجوية شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما يشهد الطقس ايضا نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس يوم الأحد 2 مارس والإثنين 3 مارس 2025

واختتمت الأرصاد الجوية بيانها بكشف حالة الطقس يوم الأحد 2 مارس والإثنين 3 مارس 2025، مؤكدة أنه يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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