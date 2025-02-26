7 نصائح لتهيئة الجسم لصيام رمضان دون مشاكل صحية

وجهت وزارة الصحة نصائح ذهبية لتهيئة الجسم لصيام شهر رمضان دون مشاكل صحية.

نصائح وزارة الصحة لتهيئة الجسم لصيام رمضان

تضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١- تناول الطعام الصحي الذي يحتوى على النشويات المعقدة.

٢- البروتين.

٣- الخضراوات والفاكهة.

٤-تنظيم أوقات وكميات الأكل.

٥-شرب المياه بانتظام.

٦- تخفيف شرب الكافيين كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

٧- تقليل شرب السجائر تدريجيًّا.

رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم

وجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين

- تناول الوجبات غير الصحية

- الأطعمة المليئة بالسكر

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.



2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.



3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.



4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر في الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.



5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.



6- كثرة تناول المصريون للمخللات والمقبلات التي تملأ الشوارع، حيث تؤثر في وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم العالى والتهاب جدار المعدة.



7- تناول الحلويات بكثرة بعد الإفطار سواء القطايف أو الكنافة والبسبوسة وغيرها خاصة مع استخدام القشطة تزيد دهون الدم وتعمل على ارتخاء في عضلات الجسم ويسبب ضعف عام ودوخة وعدم تركيز وهي مقدمات لزيادة دهون الدم.



8- الاندفاع نحو الطعام دون حساب خاصة وإن لم يكن يحتوى على المكونات الغذائية المثالية منها الكربوهيدرات بنسبة 95% والدهون 35 % والبروتين 15% مع ضرورة تناول الخضراوات طازجة.



9- عدم التمهيد للمعدة والجهاز الهضمي ببداية الهضم والامتصاص لذا يجب تناول حبات تمر فقط دون عصائر ثم أداء صلاة المغرب ثم تناول شوربة دافئة لسان عصفور أو شوفان وبعد ذلك تناول الطعام بأريحية والإكثار من الخس والجرجير والخيار.



10- بلع الطعام بسرعة دون مضغه جيدًا يؤثر سلبًا في المعدة.



11- طريقة تسوية الأكل وتحمير اللحوم ويفضل الاعتماد على الشواء خاصة كبار السن.



12- شرب المياه بكثرة أثناء الأكل من أكبر العادات الخاطئة.



13- عدم توزيع مرضى السكر لوجبة الإفطار على مرتين.

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